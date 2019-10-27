Министр юстиции сомневается, что EKRE способна найти достойного министра внешней торговли и ИТ

Напомним, что председатель EKRE Март Хельме вчера заявил, что у партии семь или восемь кандидатов на этот министерский пост, но партия может и не представить конкретного кандидата, пока министр юстиции не представит устраивающего EKRE кандидата на пост генпрокурора.

"Если один министр внешней торговли и инфотехнологий продержался в должности полтора дня, второй - полгода, то понятно, что у EKRE ни тогда, ни, конечно же, сейчас нет ни одного приличного человека на эту должность», – пишет министр юстиции Аэг. По его словам, политиков EKRE можно понять, ведь раньше они в правительстве не были, и признать это — не стыдно.

"Но они зачем-то начали прикрывать свою пустую скамейку историями о том, что очень важный для Эстонии пост министра может оставаться незанятым до тех пор, пока правительство не назначит нового генпрокурора. С такой странной логикой трудно достичь чего-то разумного", – добавил Аэг.

«Точно ясно, что Эстония получит на ближайшие пять лет очень хорошего генпрокурора, а вот способностью EKRE найти достойного кандидата на пост министра внешней торговли и инфотехнологий после заявления их председателя я крайне обеспокоен».