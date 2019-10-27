Глава H&M обеспокоен: осознанное потребление приведет к «ужасным последствиям»

Изначально стыдили только авиапассажиров, но теперь это распространяется на многие сферы, включая производство и продажу одежды, говорит Перссон. Ограничение производства, считает он, может привести к тому, что пострадавшие компании перестанут создавать рабочие места и уровень бедности вырастет.

Тем не менее, CEO H&M считает важной проблему климата. «Мы должны уменьшить воздействие на окружающую среду. Но в то же время нам нужно и дальше создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом». По мнению Перссона, лучшим решением проблемы станут «экологические инновации, возобновляемые источники энергии, улучшенные материалы».