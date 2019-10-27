Приют, антидепрессанты и домогательства. История самой успешной гимнастки, побившей рекорд по числу медалей на ЧМ

Когда Байлс было всего три года, она вместе с братом и двумя сестрами была помещена в приют, поскольку мать детей из-за алкогольной зависимости была лишена родительских прав. Отец покинул семью ещё раньше - у него также были вредные привычки.

В приюте дети пробыли совсем недолго – через некоторое время их забрал родной дедушка Рональд и его жена Нелли.

Вскоре девочку отправили на гимнастику. Сначала у девочки мало что получалось. Но Симоне не стояла на месте и уже в 14 лет попала на юниорский чемпионат США, получив третье место в многоборье.

Спортсменка в свое время ужасно комплексовала из-за маленького роста (в настоящее время у нее 142 см), также даже всерьёз подумывала о том, чтобы покинуть спорт.

Сейчас она спокойно фотографируется с высокими людьми, такими как, например, баскетболисты Дирк Новицки и Шакил О’Нил:

good luck to the Mavs this season! thanks for letting us stop by practice :) pic.twitter.com/SsCYUiNalD — Simone Biles (@Simone_Biles) 1 октября 2016 г.

На юниорском чемпионате США-2012 Байлс взяла бронзу в многоборье и попала в сборную. Однако некоторые выступления выходили настолько плохо, что девушке приходилось снимать свою кандидатуру с соревнований.

Спустя время Байлс попала в национальную команду на ЧМ-2013, где завоевала две золотые медали, серебро и бронзу.

Тогда она и стала главной знаменитостью гимнастики США.

После ЧМ-2013 Байлс пришлось перенести две тяжелые операции. Однако она вскоре вернулась в строй.

А ЧМ-2014 запомнился забавным инцидентом, когда на церемонии награждения Байлс испугалась пчелы и сбежала с пьедестала:

После ряда успешных выступлений и соревнований 4-го сентября 2016-го Байлс заявила о перерыве в своей спортивной карьере.

Но уже через 10 дней группировка хакеров Fancy Bears слила в Сеть информацию о том, что перед Рио-2016 Симоне сдала положительную допинг-пробу на метилфенидат. Однако тогда её не дисквалифицировали – у спортсменки имелось терапевтическое исключение (TUE) на использование препарата.

А еще выяснилось, что какое-то время Байлс имела разрешение на использование амфетиамина – препарата из группы психостимуляторов. В мире он ещё имеет другое название - "Риталин". Этот препарат обычно используется для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Гимнастка ничего и не скрывала:

"У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я с детства пью эти препараты. Знайте, что я верю в чистый спорт и всегда следовала правилам. И я продолжу это делать, потому что это очень важно для меня и для спорта. В том, что у меня такой диагноз, и я принимаю лекарства – нет ничего постыдного. Мне не страшно, что об этом узнали люди", - приводит слова спортсменки sports.ru.

В США информацию хакеров восприняли без волнений, уже в июле 2018-го Симоне официально вернулась в спорт, продолжив свой путь к рекорду по числу медалей на ЧМ.

В 2018 году американские гимнастки (и Байлс тоже) выдвинули обвинения против врача сборной. Его подозревали в сексуальных домогательствах. Позже он был приговорен к 300 годам тюрьмы за ряд преступлений.

Спортсменка призналась, что ей тоже пришлось пережить домогательства со стороны врача, а ещё позже она рассказала, что принимает антидепрессанты из-за этой истории.

К ЧМ-2019 Байлс исполнила супертрюк, став первой женщиной, которая могла выполнить на соревнованиях двойное сальто с двумя винтами. Его могут исполнить даже не все мужчины. Это произошло на чемпионате США, когда даже, несмотря на касание матов обеими руками при приземлении, судьи засчитали трюк.

Девушка подошла к чемпионату мира в Штутгарте крайне серьёзно: помогла сборной одержать победу в командном турнире, стала лучшей в многоборье и первой на 4 снарядах.