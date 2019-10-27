«Вся Эстония гордится»: Кальюлайд поздравила Тянака и Ярвеоя с победой

«Отт и Мартин, то, что вы сделали на этих выходных, мощно. Вся Эстония гордится. Но те эмоции, которые вы нам доставили за рулем Toyota в этом сезоне и в прошлых сезонах, и даже раньше, прежде чем сесть за руль Toyota, бесценны», - подчеркнула президент.

По словам Кальюлайд, сейчас сине-черно-белые флаги развеваются всюду и до, после крупных событий авторалли, где бы они не оказывалась.

Эстонский экипаж Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Toyota) в воскресенье вторым пришел к финишу авторалли в Каталонии, Тянак и Ярвеоя стали первыми эстонцами, до последнего этапа в Австралии обеспечившими себя титул чемпиона мира по авторалли.

Авторалли выиграли бельгийцы Тьерри Невилль и Николя Жилсуль (Hyundai), третьими стали их товарищи по команде Дани Сордо и Карлос дель Баррио.

Тянак проиграл победителю авторалли на 17,2 секунды и опередил Сордо на 0,4 секунды.

Один из главных соперников Тянака за титул чемпиона мира Себастьен Ожье (Citroen) еще в начале второго спецучастка утратил лидерскую позицию и вышел из соревнования за титул чемпиона. Ожье пришел к финалу авторалли восьмым.

С 2004 года в авторалли лидировали французы — в период 2004-2012 чемпионом мира был Себастьен Лёб, а с 2013 по 2018 год Себастьен Ожье.