У семьи россиян забрали больную 9-летнюю девочку весом семь кг

Сообщается, что о девочке узнали случайно. Мать Марина Карабаева пришла в поликлинику для наблюдения во время пятой беременности и случайно проговорилась о девочке, которая находится дома. Она рассказала, что узнала о беременности поздно и пришлось рожать.

Замврача Зеленодольской больницы Елена Тверскова рассказала, что условия проживания девочки были «не самыми хорошими». Ее забрали в стационар. Оттуда ее направили в казанский хоспис, где ее вес увеличился до 11 килограммов. Врач детского хосписа Татьяна Ахантьева рассказала, что она не знает, кто будет забирать ребенка — мать находилась в роддоме.