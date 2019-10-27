Из-за сильного ветра на Выруской подстанции Elering отключилось несколько линий электропередач и город остался без электричества. Позднее AS Võru Vesi сообщило, что также нарушена подача воды в город.

Мэр города Анти Аллас сообщил, что следует запастись питьевой водой и использовать ее экономно.

Обесточен город Выру, а также деревня Руусмяэ и поселок Рыуге, а в Вильяндиском уезде — поселок Сууре-Яани Сотрудники и субподрядчики Elering приступили к ликвидации проблем в Выру и Сууре-Яани.

Из-за исключительно сильного штормового ветра на юге Эстонии по состоянию на 17.15 было обесточено 60 000 домохозяйств.

Больше всего разрушений шторм причинил в уездах Вильянди, Пылва, Тарту, Выру, Пярну и Валга. Почти половина уезда Пыльва обесточена.