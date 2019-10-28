Доктор Левин: неужели танки и пушки важнее, чем здоровье населения?

«К сожалению, наше хваленое первичное медицинское звено (семейная медицина – прим.ред.) – в глубоком кризисе. И тут Больничная касса вообще ни при чем, она работает нормально», – убежден врач. По его мнению, проблема кроется в другом.

В Больничную кассу вносится только 5% от ВВП, в Германии – 15%. Мы же всё больше и больше тратим денег на танки и пушки. Это важнее для Эстонии. Почему даже немцы не покупают столько военной техники, сколько мы?

«В Германии расходы на военный бюджет, в отличие от Эстонии, еще не дошли до 2% от ВВП. Это вопрос расстановки приоритетов в государстве», – подчеркнул Левин, около четверти века руководивший отделением педиатрии Таллиннской детской больницы.

Доктор отметил, что в корне не согласен с тем, что во всех бедах с очередями к врачам-специалистам принято винить Больничную кассу: «Несмотря на то, что в нашу систему здравоохранения идет только 5% от ВВП, Эстония сделала огромный рывок вперед».

Если пациент попадает в больницу к правильному специалисту, он получает помощь столь же высокого уровня, как в Англии или Германии. Вся проблема – в первичном звене здравоохранения.

Педиатр выступил с целым рядом предложений относительно того, как следует реорганизовать систему здравоохранения. Одно из них – вернуть детскую неотложку.