Министр: ошибка системы здравоохранения – в коммерческом подходе

«Я только пять месяцев занимаю должность министра социальных дел – рановато мне начинать революцию в здравоохранении», – считает министр.

Он отметил, что ради улучшения доступности врачей-специалистов государство строит центры здравоохранения, совершенствует электронную концепцию предоставления услуг и предпринимает много других шагов.

А в чем же все-таки основная ошибка системы?

Коммерческий подход к здравоохранению – основная ошибка системы. В данном случае цель (оказывать помощь пациенту) входит в противоречие со средством (больницам приходится зарабатывать на оказании услуг).

«Это не должно вредить интересам людей. Борьба за госпоставки в масштабах Эстонии чревата разными последствиями. Нужно в первую очередь наладить сотрудничество между всеми уровнями здравоохранения», – заявил министр.

По словам Кийка, это касается и необходимости вернуть в Эстонию покинувших страну медиков.

Очень много медсестер разъехалось за границу. Их нужно вернуть! Это будет дешевле, чем заново обучить нужное количество медицинских кадров.

«Причина оттока в том, что уровень зарплат обслуживающего персонала, медсестер – по-прежнему не конкурентоспособен. В отличие от зарплат врачей, чьи доходы уже достаточно высоки», – пояснил Кийк.

Что же делать с очередями? Уже всем понятно, что проблема сама не рассосется: денег не хватает, население стареет, врачи уходят на пенсию, а молодые специалисты по-прежнему уезжают из страны.

Министр ответил так: «Сейчас нужно усиленно работать в трех направлениях. Одна из проблем – финансирование. Мы сильно ограничены в средствах. Низкий процент от ВВП, направляемый в здравоохранение, не позволяет сделать услуги врачей более доступными. Второй момент – это современные цифровые решения, облегчающие общение с врачом. Например, консультационные линии с семейным врачом или электронная регистратура. И третий аспект – это перераспределение нагрузки и ролей между медперсоналом, чтобы избежать дублирования функций и бюрократии».

Нужно, чтобы каждый медработник занимался своим делом, чтобы врачи могли бы сосредоточиться на приеме пациентов и решении их проблем.

Не пора ли иначе расставить приоритеты в госбюджете? «Естественно, я за то, чтобы больше тратить средств на социальную сферу и здравоохранение. Проблема в том, что у нас 15 министров, 11 министерств и всем нужны деньги. Переговоры по формированию бюджета всегда протекают очень сложно», – признал министр.

На каждый евро всегда есть пять претендентов. При этом ни в коем случае нельзя решать проблемы медицинского обслуживания пожилых людей в ущерб детям или кому-то еще.

Вы готовы к решительным действиям? «Тут, действительно, есть над чем задуматься. Я встречался с сотнями объединений по всей Эстонии: с больницами, врачами-специалистами, Союзами больниц и врачей. У каждого из них – свое представление о том, что нужно изменить. Собранную информацию теперь нужно проанализировать и решить, куда двигаться дальше», – сказал Кийк.

Не исключено, что в контексте вливания дополнительных средств в здравоохранение придется даже рассматривать вопрос о повышении налогообложения.