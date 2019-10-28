Видео: россиянка Александра Трусова исполнила четверной параллельный тулуп

Трусова — победительница этапа в женском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда. Ханю выиграл соревнования в мужском одиночном катании, набрав 322,59 балла.

Для 15-летней россиянки Skate Canada стал первым международным турниром во взрослом фигурном катании. В прошедшем сезоне она стала чемпионкой России среди юниоров и завоевала серебряную медаль на взрослом первенстве страны. Ханю — двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года.