При столкновении троллейбуса и легковушки пострадала 68-летняя женщина

В воскресенье, 27 октября, в Таллинне произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля, в котором пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 15.48. На перекрестке у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 54 автомобиль Suzuki Liana под управлением 68-летнего мужчины совершал поворот направо и столкнулся с ехавшим прямо троллейбусом, за рулем которого находился 30-летний мужчина.
Находившуюся в легковушке пассажирку — 68-летнюю женщину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.