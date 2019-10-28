Пн, 28.10.2019
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  • При столкновении троллейбуса и легковушки пострадала 68-летняя женщина

При столкновении троллейбуса и легковушки пострадала 68-летняя женщина

Kiirabiauto.

ФОТО: Urmas Luik

В воскресенье, 27 октября, в Таллинне произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля, в котором пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 15.48. На перекрестке у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 54 автомобиль Suzuki Liana под управлением 68-летнего мужчины совершал поворот направо и столкнулся с ехавшим прямо троллейбусом, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Находившуюся в легковушке пассажирку — 68-летнюю женщину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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