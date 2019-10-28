При столкновении троллейбуса и легковушки пострадала 68-летняя женщина

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 15.48. На перекрестке у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 54 автомобиль Suzuki Liana под управлением 68-летнего мужчины совершал поворот направо и столкнулся с ехавшим прямо троллейбусом, за рулем которого находился 30-летний мужчина.