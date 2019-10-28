Названы последствия климатической катастрофы для Европы

Исследователи проанализировали данные, собранные с 1960 годов, о наводнениях и дневной температуре в различных районах Европы, пишет Lenta. Оказалось, что начало вегетационного периода, когда температура поднимается достаточно высоко, стимулируя рост растений, стало постепенно сдвигаться к началу года. В то же время в центральной и восточной Европе половодье стало начинаться позднее.