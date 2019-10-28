"Зенит" взобрался на верхнюю строку таблицы, "Локомотив" крупно проиграл "Спартаку"

Сам же "Зенит" в матче с имевшими серию из трех побед подряд "Крыльями Советов" не оплошал: Артем Дзюба, забивший девятый мяч в сезоне, и Юрий Жирков принесли победу и первое место после 14 туров. На второе место вышел "Ростов", также 2:0 победивший "Сочи".

Московский "Локомотив" оставил много сил в матче Лиги чемпионов против "Ювентуса" и на дерби со "Спартаком" "железнодорожников" не хватило: "Спартак" одержал первую победу при новом главном тренере Доменико Тедеско. Все голы в этой встреце были забиты во втором тайме: сначала отличился Эсекиэль Понсе, а на 79-й и 81-й минутах "Локомотив" добил Йордан Ларссон - 3:0. Победа над "Локомотивом" подняла "Спартак" на седьмое место в таблице.

Еще в одном московском дерби ЦСКА уступил "Динамо" 0:1. У ЦСКА продолжается черная серия - пять матчей без побед во всех турнирах (чемпионат России и Лига Европы), кроме того москвичи не реализовали три пенальти из пяти, которые москвичи били в последних шести встречах.