На шоссе Таллинн - Тарту произошла тяжелая авария: человека вырезали из машины

Сегодня утром около 6.50 на шоссе Таллинн — Тарту произошла авария с участием двух автомобилей, пишет Järva Teataja.
Инцидент имел место в Мяо (Ярваский уезд).
Автомобиль Audi выехал с шоссе Пярну — Раквере перед автомобилем Saab, ехавшим в направлении Таллинна по шоссе Таллинн — Тарту. Удар был столь сильным, что спасателям пришлось вырезать из машины водителя Audi.
В Audi также были пассажиры — две женщины. В Saab только водитель. Всех пострадавших доставили в Ярваскую больницу.
Движение на месте аварии было нарушено около часа.
Обстоятельства произошедшего установит следствие.