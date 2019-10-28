На шоссе Таллинн - Тарту произошла тяжелая авария: человека вырезали из машины

Инцидент имел место в Мяо (Ярваский уезд).

Автомобиль Audi выехал с шоссе Пярну — Раквере перед автомобилем Saab, ехавшим в направлении Таллинна по шоссе Таллинн — Тарту. Удар был столь сильным, что спасателям пришлось вырезать из машины водителя Audi.

В Audi также были пассажиры — две женщины. В Saab только водитель. Всех пострадавших доставили в Ярваскую больницу.

Движение на месте аварии было нарушено около часа.