Пн, 28.10.2019
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  • На шоссе Таллинн - Тарту произошла тяжелая авария: человека вырезали из машины

На шоссе Таллинн - Тарту произошла тяжелая авария: человека вырезали из машины

Сегодня утром около 6.50 на шоссе Таллинн — Тарту произошла авария с участием двух автомобилей, пишет Järva Teataja.

Инцидент имел место в Мяо (Ярваский уезд).

Автомобиль Audi выехал с шоссе Пярну — Раквере перед автомобилем Saab, ехавшим в направлении Таллинна по шоссе Таллинн — Тарту. Удар был столь сильным, что спасателям пришлось вырезать из машины водителя Audi.

В Audi также были пассажиры — две женщины. В Saab только водитель. Всех пострадавших доставили в Ярваскую больницу.

Движение на месте аварии было нарушено около часа.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

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