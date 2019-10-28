Россияне не уберегли "Нью-Йорк" от разгрома

Семь поединков регулярного первенства НХЛ прошли минувшей ночью.
Артемий Панарин и Павел Бунчевич набрали по два очка в матче "Рейнджерс" против "Бостона", но спасти свою команду от поражения 4:7 не смогли. "Рейнджерс" слабо провел первые два периода, после которых счет на табло был 1:5 в пользу "Медведей". Погоня за соперником "Рейнджерам" не удалась: на три шайбы "синих" в третьем периоде "Бостон" ответил аналогичным количеством голов.
Евгений Дадонов помог "Флориде" обыграть "Эдмонтон", россиянин отличился в конце второго периода, а "Пантеры" увезли из нефтяной столицы Канады крупную победу 6:2.
Передача Никиты Зайцева помогла "Оттаве" переиграть 5:2 "Сан-Хосе" и уйти с последнего места в Восточной конференции.
Результаты остальных встреч:
Вегас – Анахайм – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Чикаго – Лос-Анджелес – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Айлендерс – Филадельфия – 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)