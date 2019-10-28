Россияне не уберегли "Нью-Йорк" от разгрома

Артемий Панарин и Павел Бунчевич набрали по два очка в матче "Рейнджерс" против "Бостона", но спасти свою команду от поражения 4:7 не смогли. "Рейнджерс" слабо провел первые два периода, после которых счет на табло был 1:5 в пользу "Медведей". Погоня за соперником "Рейнджерам" не удалась: на три шайбы "синих" в третьем периоде "Бостон" ответил аналогичным количеством голов.