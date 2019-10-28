Правительство Бельгии впервые возглавит женщина

Вильмес сменит на этой должности лидера партии "Реформаторское движение" Шарля Мишеля. Он был избран председателем Европейского совета и приступит к своим обязанностям с 1 декабря. Новая и.о. бельгийского премьера принадлежит к политикам-либералам.

В декабре 2018 года в Бельгии разразился правительственный кризис. Консервативная националистическая партия "Новый фламандский альянс" (НФА) вышла из правящей коалиции из-за разногласий с главой правительства по миграционному пакту ООН. После этого в стране возникло правительство меньшинства, вынужденное опираться на голоса оппозиции в парламенте. Прошение Шарля Мишеля об отставке, поданное тогда же, приостановил король.