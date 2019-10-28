"Ливерпуль" идет по-прежнему без поражений, "Манчестер Юнайтед" взлетел в турнирной таблице

"Ливерпуль" дома дожал "Тоттенхэм" 2:1 и продолжил беспроигрышную серию в АПЛ. Мерсисайдцы пропустили гол уже на первой минуте, отличился нападающий лондонцев Харри Кейн, но во втором тайме усилиями Хендерсона и Салаха подопечные Юргена Клоппа смогли склонить чашу весов в свою пользу. "Ливерпуль" после 10 туров имеет в активе девять побед и одну ничью, опережая идущий на втором месте "Манчестер Сити" на шесть очков.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» 3:1, сумев прервать 4-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге. В последний раз команда Оле-Гуннара Сульшера побеждала в чемпионате полтора месяца назад. В игре против "Норвича" "Юнайтед" не забил два пенальти: голкипер "Норвича" Тим Крул отразил на 29-й минуте удар Маркуса Рэшфорда, а на 44-й минуте Антони Марсьяля.