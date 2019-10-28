Пн, 28.10.2019
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  • "Ливерпуль" идет по-прежнему без поражений, "Манчестер Юнайтед" взлетел в турнирной таблице

"Ливерпуль" идет по-прежнему без поражений, "Манчестер Юнайтед" взлетел в турнирной таблице

Джордан Хендерсон и Юрген Клопп празднуют победу "Ливерпуля" в матче с "Тоттенхэмом" (2:1).

ФОТО: Darren Staples/Sportimage/PA Images

Победа в матче с "Норвичем" в десятом туре Английской Премьер-Лиги позволила "Манчестер Юнайтед" взлететь на восемь строк в таблице: с 15-го на седьмое место.

"Ливерпуль" дома дожал "Тоттенхэм" 2:1 и продолжил беспроигрышную серию в АПЛ. Мерсисайдцы пропустили гол уже на первой минуте, отличился нападающий лондонцев Харри Кейн, но во втором тайме усилиями Хендерсона и Салаха подопечные Юргена Клоппа смогли склонить чашу весов в свою пользу. "Ливерпуль" после 10 туров имеет в активе девять побед и одну ничью, опережая идущий на втором месте "Манчестер Сити" на шесть очков.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» 3:1, сумев прервать 4-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге. В последний раз команда Оле-Гуннара Сульшера побеждала в чемпионате полтора месяца назад. В игре против "Норвича" "Юнайтед" не забил два пенальти: голкипер "Норвича" Тим Крул отразил на 29-й минуте удар Маркуса Рэшфорда, а на 44-й минуте Антони Марсьяля.

"Челси" переиграл в гостях "Бернли" и продолжает идти на четвертом месте, на пятом месте по-прежнему "Арсенал", не сумевший переиграть дома "Кристал Пэлас" (2:2). Матч "канониров" ознаменовался скандалом: защитник "Арсенала" Гранит Джака в ответ на свист фанатов показал нецензурный жест и отправился в подтрибунное помещение.

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