Мария Смольникова: вживаться в непостижимых людей – блаженство

На этот раз «Золотая Маска» показала у нас спектакль МХТ им. Чехова «Сережа» в постановке Дмитрия Крымова по «Анне Карениной». Мария играет Анну и накануне спектакля рассказала Rus.Postimees об этой и других своих ролях, о сотрудничестве с Крымовым и о том, как сыграть крокодила.

«Я верила, что мог съесть зрительный зал...»

– У вас в семье не было никого, кто был бы связан с театром. Как тяга к театру проявилась в вас?

– Мне повезло: мама отдала меня в экспериментальную школу, при которой была театральная студия. Все учителя принимали участие в постановках, были близки к игре, к театру. Заканчивая школу, я понимала, что ничего не умею, но люблю играть. И решила идти поступать туда, где любовь.

– Вы поступали в театральный вуз трижды. Многие поступают дважды, и это уже испытание на прочность, а что такое висеть в пустоте целых два года – даже сложно себе представить. Как вы это выдержали?

– Меня хранила поддержка мамы: она не паниковала – и я тоже не паниковала. Просто наблюдала за жизнью: куда она меня выведет? После первого провала устроилась в школу, вела продленку. Театр для меня был жив, мы ставили спектакли в той же театральной студии, я ходила на репетиции к друзьям в Екатеринбургском ТЮЗе. Держалась... не знаю, на чем. На чем-то. (Улыбается.)

– Вы ранимый человек в плане актерской самооценки? Читаете ли вы критиков?

– Стараюсь много их не читать. Если там что-то отрицательное, я прочту, но близко к сердцу не принимаю: надо идти дальше, всем не угодишь, всем не понравишься. Я знаю, что делаю то, что могу делать сегодня, на сто процентов, с любовью и с радостью. Я сама к себе очень критически отношусь... Но, конечно, я ранима. Хочется пробиться к сердцу каждого зрителя, и если к кому-то я не пробиваюсь, если кому-то неприятно на меня смотреть, я это засчитываю как поражение. Но стараюсь, чтобы это меня не разрушало. Чтобы не быть бездейственной.

– В одном отзыве о «Сереже» о вас пишут, что вы могли бы «сыграть даже табуретку» – это высший комплимент, наверное. А вашей первой ролью была роль крокодила...