Видео: Франк Рибери нахулиганил в матче итальянской Серии А

«Рома» дома переиграла «Милан» (2:1) в матче 9-го тура Серии А.

Миланцы после назначения тренера Стефано Пиоли набрали одно очко в двух играх. Туром ранее команда упустила победу над «Лечче» (2:2).

«Россонери» набрали 10 очков в девяти турах и занимают 13-е место.

Предыдущий тренер «Милана» Марко Джампаоло был уволен после победы над «Дженоа» (2:1). При нем команда проиграла четыре матча и одержала три победы.

«Рома», набрав 16 очков, поднялась на пятое место в таблице.

«Аталанта» разгромила «Удинезе» (7:1). Это повторение самой крупной победы в истории клуба из Бергамо в Серии А: в 1952 году «Аталанта» с таким же счетом обыграла «Триестину». Кроме того, за 9 матчей чемпионата «Аталанта» забила 28 мячей. Это лучший результат с сезона-1992/93, когда «Милан» забил 29 голов после 9 туров.

Утомленный московским "Локомотивом" "Ювентус" не сумел дома переиграть аутсайдера "Лечче" (1:1), осечку допустил и "Интер", сыгравший вничью 2:2 с "Пармой". Туринцы набрали 23 очка и занимают первое место в турнирной таблице. На очко меньше у "Интера". тройку лидеров замыкает "Аталанта" с 20 очками.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил красную карточку после матча с «Лацио» (1:2), передает Sports.ru.

Француз был наказан за то, что дважды толкнул бокового арбитра Маттео Пассери.

Конфликт возник из-за того, что римляне на 89-й минуте забили победный мяч. После финального свистка игроки «Фиорентины» выражали недовольство решением судейской бригады засчитать гол.

Теперь Рибери грозит дисквалификация на несколько матчей — за физический контакт с судьей. Многое будет зависеть от содержания рапорта главного арбитра встречи Марко Гуиды.