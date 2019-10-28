Это объявление о продаже дома за пять дней посмотрели более миллиона раз

В интернете распространяется объявление о продаже дома в Мичигане, которое стало чемпионом по кликам. Почему ничем не примечательный дом вызвал такой ажиотаж? Все дело в фотографиях, пишет Postimees.
Когда потенциальный покупатель щелкает мышкой, чтобы разглядеть фотографии дома, он замечает на каждой фотографии изображение фигуры в черном, которая выглядит, точь-в-точь как персонаж фильма «Крик». Этот странный персонаж то режет тыкву, то восседает на унитазе, то прячется в кустах или выглядывает из-за занавески.
Но зачем это все? Выяснилось, что занимающийся продажей дома маклер Джеймс Пайл всего-навсего является фанатом Хэллоуина.
В любом случае шутка должна себя окупить, так как объявление за пять дней собрало 1,2 миллионов просмотров!
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