Пн, 28.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Это объявление о продаже дома за пять дней посмотрели более миллиона раз

Это объявление о продаже дома за пять дней посмотрели более миллиона раз

ФОТО: Shutterstock

В интернете распространяется объявление о продаже дома в Мичигане, которое стало чемпионом по кликам. Почему ничем не примечательный дом вызвал такой ажиотаж? Все дело в фотографиях, пишет Postimees. 

Когда потенциальный покупатель щелкает мышкой, чтобы разглядеть фотографии дома, он замечает на каждой фотографии изображение фигуры в черном, которая выглядит, точь-в-точь как персонаж фильма «Крик». Этот странный персонаж то режет тыкву, то восседает на унитазе, то прячется в кустах или выглядывает из-за занавески. 

Но зачем это все? Выяснилось, что занимающийся продажей дома маклер Джеймс Пайл всего-навсего является фанатом Хэллоуина.

В любом случае шутка должна себя окупить, так как объявление за пять дней собрало 1,2 миллионов просмотров! 

ФОТО: realtor.com

ФОТО: realtor.com

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