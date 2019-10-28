Это объявление о продаже дома за пять дней посмотрели более миллиона раз

Когда потенциальный покупатель щелкает мышкой, чтобы разглядеть фотографии дома, он замечает на каждой фотографии изображение фигуры в черном, которая выглядит, точь-в-точь как персонаж фильма «Крик». Этот странный персонаж то режет тыкву, то восседает на унитазе, то прячется в кустах или выглядывает из-за занавески.