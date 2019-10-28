В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение

I have declared a statewide emergency.



We’re deploying every resource available as we continue to respond to these fires and unprecedented high-winds.



If you live in an affected area, please stay safe, alert, and heed all warnings from local officials. https://t.co/w0Ft19lR3j — Gavin Newsom (@GavinNewsom) 27 октября 2019 г.

Число жителей Калифорнии, которым пришлось эвакуироваться, приблизилось к 200 тысячам человек. Только в округе Сонома на севере штата почти 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Пламенем охвачены более 12 тысяч гектаров, при этом под контролем - лишь около 10 процентов. В борьбе с огнем участвуют свыше 3 тысяч человек. Разгул стихии в северной части штата уже уничтожил два виноградника и 80 построек. Сооружения и жилые дома из-за лесных пожаров оказались под угрозой и на юге Калифорнии, где огонь привел к эвакуации десятков тысяч жителей, заявили в канцелярии губернатора. Там под контролем пожарных уже 65% охваченных пламенем территорий.

Более 2 млн человек - без электричества

Кроме того, в северной и центральной частях штата 2,3 млн человек остаются без электричества. Компания-поставщик электроэнергии Pacific Gas & Electric прекратила ее подачу потребителям в 36 округах. Таким способом компания надеется предотвратить новые возгорания из-за поврежденных кабелей.

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