При пожаре в жилом доме погиб человек

В субботу, 26 октября, при пожаре в жилом доме в деревне Калези волости Раазику Харьюского уезда погиб человек, сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги 26 октября в 15.06.
К моменту прибытия спасателей в жилом доме огнем была охвачена одна комната и чердак. В процессе тушения огня был обнаружен один погибший. Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.
Возгорание было ликвидировано в 16.26.
Обстоятельства произошедшего установит следствие.