Пн, 28.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

При пожаре в жилом доме погиб человек

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

В субботу, 26 октября, при пожаре в жилом доме в деревне Калези волости Раазику Харьюского уезда погиб человек, сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги 26 октября в 15.06.

К моменту прибытия спасателей в жилом доме огнем была охвачена одна комната и чердак.  В процессе тушения огня был обнаружен один погибший. Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.

Возгорание было ликвидировано в 16.26.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ