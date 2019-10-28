При пожаре в жилом доме погиб человек

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги 26 октября в 15.06.

К моменту прибытия спасателей в жилом доме огнем была охвачена одна комната и чердак. В процессе тушения огня был обнаружен один погибший. Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.