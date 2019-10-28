Пн, 28.10.2019
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Swedbank четыре года пропускал запрещенные денежные сделки с российским пропагандистским каналом

Кремль.

ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS

Swedbank потребовалось несколько лет, чтобы запретить фотобанку Scanpix совершать сделки с российским информационным агентством «Россия сегодня», возглавляемым Дмитрием Кислевевым, пишет газета «Деловые ведомости».

Санкции против Киселева были введены Евросоюзом весной 2014 года из-за того, что тот «поддержал введение российских войск на Украину». Теперь эстонское Бюро данных об отмывании денег просит у банка объяснений.

«То, почему Swedbank идентифицировал запрещенные транзакции, связанные с «Россией сегодня», с такой задержкой, безусловно, вызывает вопросы», - сказал руководитель ведомства Мадис Рейманд. По его словам, компания Scanpix должна была узнать о запрете и начать действовать уже четыре года назад (санкции вступили в силу на территории Эстонии в 2015 году - прим. ред.).

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