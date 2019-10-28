Пн, 28.10.2019
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Таллинн предложит многодетным семьям льготы на посещение спортивных и культурных учреждений

Дети играют в футбол.

ФОТО: Архив FC Phoenix

Таллинн и НКО Эстонский союз многодетных семей в понедельник заключают договор о добрых намерениях, в результате чего город создаст условия, чтобы семьи, имеющие семейные карточки Эстонского Союза многодетных семей могли посещать городские спортивные, культурные учреждения, а также учреждения для проведения досуга и музеи на льготных условиях, сообщила в понедельник пресс-служба таллиннской мэрии Раэпресс.

Общее желание сторон - выступить в поддержку интересов многодетных семей и сотрудничать, чтобы многодетность стала общественно признанной ценностью в Эстонии. На первом этапе сотрудничества Таллинн с 29 октября расширит действие скидки на семейные билеты в ценнике спортивных учреждений для имеющих семейную карточку Эстонского Союза многодетных семей. На следующем этапе сотрудничества скидки распространятся и на посещение культурных учреждений и музеев.

Карточка позволяет многодетным семьям получать различные услуги и товары на лучших условиях. Ходатайствовать о получении семейной карточки могут все семьи, в которых воспитываются трое и более детей.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и президент НКО Эстонский Союз многодетных семей Ааге Ыунап в понедельник в 12.30 в зале заседания Таллиннской горуправы  (площадь Вабадузе, 7) подпишут договор о добрых намерениях.

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