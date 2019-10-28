Таллинн предложит многодетным семьям льготы на посещение спортивных и культурных учреждений

Общее желание сторон - выступить в поддержку интересов многодетных семей и сотрудничать, чтобы многодетность стала общественно признанной ценностью в Эстонии. На первом этапе сотрудничества Таллинн с 29 октября расширит действие скидки на семейные билеты в ценнике спортивных учреждений для имеющих семейную карточку Эстонского Союза многодетных семей. На следующем этапе сотрудничества скидки распространятся и на посещение культурных учреждений и музеев.

Карточка позволяет многодетным семьям получать различные услуги и товары на лучших условиях. Ходатайствовать о получении семейной карточки могут все семьи, в которых воспитываются трое и более детей.