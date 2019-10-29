Евгений Стеблов: любить вообще непросто

Когда что-то в искусстве без натуги рождается, у такого произведения всегда будет более счастливая судьба.

Сейчас беда с прокатом. Я снялся в картине у Василия Ливанова, а для того, чтобы прокатать ее, надо обладать определенными средствами, которые нужно внести как задаток прокатчикам. Вложиться в рекламу надо, и если доход какой-то будет, то ты его получишь, но это гораздо более затруднительная ситуация, чем та, когда государство было основным производителем. Вы знаете, я не помню, поэтому не буду говорить о цензуре в советское время. Но что касается цензуры как таковой... Что такое цензура? Это какие-то государственные секреты, а нас это никогда не касалось, никто даже не освещал этих тем. Давление идеологическое было, но его, повторю, можно было обойти, и все понимали правила игры, а вот давление финансовое обойти невозможно, из-под тебя просто стул вышибают, и все, производство останавливается.

Театр — это храм: священнодействуй или убирайся вон

— Евгений Юрьевич, есть ли, на ваш взгляд, какие-то пересечения у театра и церкви?

— Ну, конечно, есть. Хотя бы в том, что церковь, если так можно выразиться, работает с людьми, и театр тоже.

— А какие-то общие функции?

— Ну, функции у церкви божественные, а у театра могут быть и греховные функции. Тут зависит от того, какой театр. Но театр сам по себе, а церковь Господь создал, если говорить о христианстве, и сказал: «И врата ада разрушьте».

— Что вы думаете об известном высказывании «театр — это храм»?

— Это кто как чувствует, но, знаете, театр имеет эту потенцию. Это ведь слова Щепкина, Михаила Семеновича Щепкина. Когда я с 1962-го по 1966-й учился в Щукинском училище, у нас висел транспарант: «Театр — это храм. Священнодействуй или убирайся вон».

— Есть роль, которую вы мечтаете сыграть?

— Нет, нету. Я ни о чем не мечтаю. Есть такое понятие — промысл Божий. И когда мне выпадает какой-то шанс, какой-то вызов, я его принимаю, я на него отвечаю.

— Вы играли в фильме «Собака Баскервилей», который снимали в Эстонии. Какие воспоминания у вас остались о съемках?

— Мы очень легко работали, проблем совершенно никаких не было. Там был замечательный ансамбль, замечательная компания: Никита Михалков, Саша Адабашьян, Олег Янковский, Света Крючкова... Талантливая компания собралась — художник, оператор, все вместе, и нам повезло, у нас все получилось. Без натуги это было. Кстати говоря, когда что-то в искусстве без натуги рождается, у такого произведения всегда будет более счастливая судьба.

— Что вам особенно запомнилось?

— Я расскажу вам забавный случай. Там есть сцена, когда мы едем в бричке с Виталием Соломиным и собачка, Снупи ее звали, убегает в поле. Я приехал утром на поезде в Таллинн и вечером должен был уезжать на этом же поезде обратно. Мы снимали где-то под Таллинном. Надо сказать, что Виталий Соломин был большим профессионалом, и мы оба были хорошо готовы к сцене. И вот мы сели в бричку и с ходу, с первого дубля, все сыграли. Снупи — собачка, которую я держал на руках — сиганула, когда ее хозяин позвал, и убежала, а потом мы сняли, как она куда-то убегает. А так как вся группа работала под девизом: «Стеблов уезжает, надо торопиться», то они все быстро отсняли, а я, извиняюсь, отошел за куст. А там было поле, не болото, а поле. Все спешили: «Стеблов уезжает», я из-за куста-то вышел, смотрю — и только хвост всей этой киногруппы вижу. Тогда не было мобильных, и я в ужасе был, что остался в поле под Таллинном. Как добраться до какой-то связи? Потом кто-то понял, что они меня забыли, и машина вернулась, забрала меня.

— Какое впечатление произвел на вас Таллинн в этот раз?