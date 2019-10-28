Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Транспондер Ту-154 был включен, план полета отсутствовал. Самолет не имел радиосвязи с Эстонской службой управления воздушным движением.

Министерство иностранных дел вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту. В этом году это третье нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.