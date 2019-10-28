Пн, 28.10.2019
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Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии
МИД вызвал российского посла

Самолет Ту-154. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS

В пятницу утром, 25 октября, в районе острова Вайндлоо самолет Ту-154 Министерства внутренних дел РФ без разрешения проник в воздушное пространство Эстонии.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Транспондер Ту-154 был включен, план полета отсутствовал. Самолет не имел радиосвязи с Эстонской службой управления воздушным движением. 

Министерство иностранных дел вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту. В этом году это третье нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ. 

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