Самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии
В пятницу утром, 25 октября, в районе острова Вайндлоо самолет Ту-154 Министерства внутренних дел РФ без разрешения проник в воздушное пространство Эстонии.
Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Транспондер Ту-154 был включен, план полета отсутствовал. Самолет не имел радиосвязи с Эстонской службой управления воздушным движением.
Министерство иностранных дел вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту. В этом году это третье нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.