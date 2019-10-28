Фото: продается дом, в котором жила мать английской королевы

Речь идет о трехэтажном здании под названием «Оливковый дом», расположенном в Акфилде, Восточный Суссекс. Здание, построенное в 1710 году и сменившее немало владельцев, несколько лет назад разделено на апартаменты, но сохранило внешний облик.

Выставленные на продажу за 485 тысяч фунтов стерлингов (около 560 тысяч евро) апартаменты, нанимают весь верхний этаж поместья. В них три спальни, а с балконов открываются красивые виды на окрестности. На продажу также выставлен и гараж на две машины.

A house that was once home to the Queen Mother is up for sale 👑https://t.co/ZqIKZbUhjH — Jack Williams (@JournoJack25) 24 октября 2019 г.

В начале Первой мировой войны, в 1914 году, Элизабет Боуз-Лайон, которой тогда было 14 лет, отправили жить к старшему брату Фергюсу в «Оливковый дом» после того, как семейное поместье – замок Глэмис в шотландском Ангусе – стало больницей. Это произошло за девять лет до ее свадьбы с Георгом VI, и за 12 лет до рождения будущей королевы Елизаветы II. В сентябре 1915 года Фергюс Боуз-Лайон погиб битве при Лосе.

Напомним, в июле журналисты обнаружили в центре Москвы несколько квартир, владельцем которых числится королева Великобритании Елизавета II. Речь шла о четырех квартирах в доме номер 10 по 1-му Обыденскому переулку, площадь которых составляет 184, 187, 189 и 320 квадратных метра. Из окон этих квартир открывается вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Вскоре выяснилось, что в них проживают сотрудники посольства Канады, расположенного неподалеку от 1-го Обыденского переулка.