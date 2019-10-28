Как на следующей встрече выпускников выглядеть моложе, чем на прошлой?

Годы обладают раздражающим свойством по-разному обходиться с людьми и, как ни здорово находиться на легкой чаше весов, на редкость неприятно быть именно тем, кто по какой-то непостижимой причине еще на пороге выдает подлинный возраст всего выпуска.

Желание как можно дольше сохранять молодость — это то, что побуждает людей хвататься за все от увлажняющих кремов до пластической хирургии фейслифтинга, минуя филлеры и ботокс. Фейслифтинг — это самый серьезный шаг, который можно предпринять, чтобы сохранить молодую внешность, но это шаг, который ни в коем случае нельзя совершать легкомысленно.

Фейслифтинг или подтяжка лица — это общий наркоз, послеоперационный отек, синяки и сравнительно долгий период восстановления. Кроме того, это еще и недешевая процедура.

Почему же столько людей по всему миру выбирают ее?

Причина проста – это единственный по-настоящему эффективный метод по-настоящему выглядеть моложе. Ботокс и филлеры приобрели огромную популярность именно благодаря тому, что это не столь тяжелые процедуры, но и эффект от них длится недолго, тогда как как хорошо выполненная подтяжка лица сохраняется намного дольше. Минусом ботокса и филлеров можно счесть и то, что если делать эти процедуры у сомнительных специалистов или слишком часто, результатом становится, мягко говоря, странное лицо.

Но если вы хотите стабильно выглядеть моложе, а традиционная подтяжка лица кажется слишком изматывающей, дорогой или пугающей, существует такой вариант, как мини-фейслифтинг.

Мини-фейслифтинг — это более простая и менее тяжелая для организма версия традиционной подтяжки лица. Это означает, что разрезы меньше, нагрузка на кожу и подкожные мышцы также меньше, а благодаря этому и период восстановления легче и короче. В то же время, эффект более чем ощутимый. Тем не менее, в любом случае нужно учитывать, что любым операциям сопутствуют определенные риски, операции на лице нужно планировать далеко вперед и при необходимости приходится вносить определенные изменения в стиль жизни, например, как минимум за 3 месяца до операции потребуется отказаться от курения. Чтобы извлечь максимальную пользу из операции, нужно работать с хирургом.

Мини-фейслифтинг подходит в первую очередь людям в возрасте немного моложе или старше пятидесяти лет, но окончательное решение о том, подходит ли человеку операция, может быть принято только после консультации с хирургом.

С этим связан и следующий крайне важный аспект! Именно компетентность хирурга во многом определяет качество результата, поскольку пространства для ошибки фактически нет. Чтобы добиться хорошего результата, нужно провести операцию с точностью менее миллиметра. В Эстонии есть свой выдающийся специалист — доктор Сийм Симмо, который действует в рядах The Health Clinic. Он учился и работал по всему миру и является одним из самых ценимых пластических хирургов, проводящих эту процедуру.

Одним словом — все мы хотим вечно быть молодыми. Современная медицина подарила нам значительный прогресс и процедуры, позволяющие осуществить эту мечту, но нужно очень тщательно выбирать, кому доверить эту ответственную задачу, и, само собой, стоит спросить себя: действительно ли это нужно?

Если да, стоит доверять только лучшим.