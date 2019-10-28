Больше роскоши! Гостиничная сеть Hilton планирует открыть в Таллинне новый отель

Hampton by Hilton – один из наиболее известных в мире гостиничных брендов высшего среднего класса. Под этой маркой действуют около 3000 отелей в 27 странах мира. Гости Hampton – менеджеры среднего звена, бизнес-путешественники, туристы и семьи с детьми, которые, выбирая отель, обращают внимание на хорошее расположение и разумную цену. Сеть отелей в первую очередь ориентирована на комфорт и современный дизайн. Ее концепция гостиничного сервиса предоставляет несколько более скромное количество услуг, развлечений и заведений питания, хотя завтрак всегда включен в стоимость номера в Hampton by Hilton.

Эскиз трехзвездочного отеля Hampton by Hilton. ФОТО: OÜ Agenda Public Relations

Оператором первого отеля Hampton by Hilton в странах Балтии будет компания Apex Alliance Hotel Management, которая в настоящее время управляет шестью отелями брендов Hilton и Marriott в Латвии, Литве и Румынии. Компания стремится стать крупнейшим и наиболее рекомендуемым гостиничным оператором Центральной и Восточной Европы. На сегодняшний день заключено уже 15 соглашений о сотрудничестве с тем, чтобы в ближайшее время открыть девять новых отелей.

По словам директора по развитию Apex Alliance Hotel Management Бригиты Александравичюте, Таллинн является важным направлением для дальнейшего развития бизнеса: «Различные показатели демонстрируют положительную динамику роста местного гостиничного рынка, даже большую, чем в Риге или Вильнюсе. Кроме того, вместе с собственниками мы тщательно проанализировали, какой именно тип отеля лучше всего подойдет для данного места. Мы рассмотрели существующий рынок отелей Таллинна и пришли к выводу, что в городе не хватает именно трехзвездочных отелей известных международных брендов, и Hampton by Hilton идеально восполнит этот пробел. Мы рады сообщить, что заключили соглашение о сотрудничестве с эстонским предприятием GVP Invest Estonia, чтобы уже вскоре открыть в центре Таллинна новый отель Hampton by Hilton».

Будущий отель Hampton by Hilton расположится на одной из главных улиц Таллинна с хорошим транспортным сообщением, в нескольких минутах ходьбы от центра города, туристических достопримечательностей, недалеко от аэропорта и автовокзала. Эти факторы и стали решающими при выборе подходящего типа и бренда отеля.