Пн, 28.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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Слова, которых нужно избегать в объявлениях о продаже недвижимости

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Когда вы продаете свое жилье и продумываете текст рекламного объявления, подбирайте слова внимательно, пишет Postimees

Начиная продажу своей недвижимости, каждый обращает внимание, какие броские и эффектные обороты используются в других объявлениях, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. 

По мнению экспертов, значительная часть терминологии, принятой в сфере недвижимости, большого вреда смыслу объявления, к счастью, не наносит, но существуют словосочетания, которые могут оказать на потенциального покупателя и негативное воздействие, пишет apartmenttherapy.com. Например, «ухоженный» и «оригинальные детали».

«Словосочетание "оригинальные детали" создает впечатление, что выставленный на продажу объект далеко не нов и переживает не самые лучшие времена, - говорит аналитик по недвижимости Джули Гернер. - Он может иметь очень прочные и долговечные конструктивные элементы, но, к сожалению, не соответствует пожеланиям и предпочтениям многих потенциальных покупателей».

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