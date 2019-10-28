В Мустамяэ автомобиль столкнулся с троллейбусом: один человек в больнице

В воскресенье в столичном районе Мустамяэ в результате столкновения легкового автомобиля и троллейбуса пострадала находившаяся в машине пожилая пассажирка, передает Rus.ERR.
ДТП произошло в 15:48 у дома №54 по улице Мустамяэ, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.
По ее данным, на перекрестке столкнулись поворачивавшая направо автомашина Suzuki, которой управлял 68-летний мужчина, и ехавший в том же направлении троллейбус с 30-летним водителем за рулем.
С места происшествия в больницу была доставлена 68-летняя пассажирка автомобиля.