Оставшаяся без министра партия EKRE рушится

Потеря министра стала серьезным ударом для EKRE, но еще большей проблемой стало найти нового кандидата на освободившееся после Керт Кинго место министра внешней торговли и инфотехнологий. О сложности задачи говорят заявления, поступающие из совета партии. Внимание пытаются обращать на что угодно, кроме того факта, что у EKRE нет кандидатуры, которую можно было бы предложить на этот пост. В качестве средства защиты выбрали нападение на коалиционных партнеров, пишет Postimees.
До начала заседания совета председатель EKRE Март Хельме окинул членов партии долгим взглядом: в какой-то момент возможных кандидатов было три, потом четыре, а после заседания уже семь-восемь. Однако совет – это именно тот случай, когда одного из них можно было бы быстро представить, чтобы вопрос освобождения министра Керт Кинго от должности можно было закрыть. EKRE это было нужно еще и потому, что в социальных сетях партия попала под огонь критики даже своих сторонников, которые задались вопросом: почему нельзя было воспрепятствовать отставке Кинго, избавившись от чиновников, которые представили на суд общественности трудовой договор советника министра (хотя его обнародование было абсолютно законным - прим. авт.).
Однако на заседании совета партия не утвердила нового кандидата в министры. Вместо этого занимались вопросами, которые вообще никак не были связаны с поиском нового министра. Более того, EKRE организовала две серьезные атаки на своих партнеров по коалиции.
Атака номер один
EKRE приняла политическое заявление, продолжившее длящиеся уже неделю нападки на министра социальных дел Танеля Кийка. Основным посылом заявления было то, что государство должно прекратить финансирование идеологических объединений, под которыми подразумеваются объединения сексуальных меньшинств.
«Эстонские налогоплательщики не должны финансировать пропагандирующие гомосексуальную и в целом половую идеологию организации, которые хотят переформатировать основные ценности принадлежности к обществу, в том числе значение института брака и семьи», - говорится в заявлении EKRE.
Насколько известно, до сих пор Кийк придерживался совершенно иной позиции, в том числе и после позавчерашнего заявления EKRE. «Скорее это бессмысленное противостояние, запугивание, наклеивание ярлыков, очернение и в более широком смысле – нарушение рабочего мира в коалиции», - предупредил Кийк, который является одним из архитекторов нынешнего правительства.
И он, и премьер-министр Юри Ратас неоднократно призывали EKRE прекратить эти нападения на Кийка и объединения меньшинств. То же произошло и теперь. Однако пока эти предупреждения никакого влияния не оказали.
Атака номер два
На прошлой неделе EKRE частично добилась того, чего хотела, когда министр юстиции Райво Аэг («Отечество») не представил в качестве кандидата на пост генерального прокурора Лавли Перлинг, которую поддерживают и Аэг, и Ратас. Отчасти потому, что Аэг не отдал предпочтение кому-то другому, а это значит, что Перлинг будет работать в качестве исполняющей обязанности.
В выходные лидер EKRE Март Хельме сделал все от него зависящее, чтобы еще больше обострить это противостояние в коалиции.
«Мы сказали, что не будем ждать вечно, пока Перлинг будет являться исполняющей обязанности, мы ждем определенное время, - сказал Хельме ERR. – Мы ждем, когда министр юстиции представит нового кандидата, и мы подумали, что до того момента не заполним и место ИТ-министра».
Таким образом, Хельме связал поиски этих двух кандидатов именно после того, как политики опровергли утверждения, что поиски министра и генерального прокурора как-то связаны между собой. Теперь все встало на свои места.
Это разозлило премьер-министра Ратаса, который ответил Хельме в социальных сетях: «Время назначения генерального прокурора на должность нельзя связывать с обязанностью EKRE при первой же возможности найти компетентного кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ. Политические заявления, декларации или петиции по вызывающим разногласия вопросам никак не помогут достижению общих целей, или сотрудничеству по существу».
Таким образом, за выходные EKRE получила два предупреждения о том, что ее заявление разрушает коалицию. Они стали последними в целом ряде полученных ранее, но коалиция все равно держится. Напряжение в правящем союзе будет сохраняться еще как минимум неделю, поскольку в выходные EKRE не нашла достойного кандидата на пост министра. И до объявления имени нового министра с кандидатом, что понятно, хотел бы переговорить и премьер-министр Ратас. Однако на этой неделе Ратас находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.
Март Хельме: ИТ превратили в фетиш
- Что вы хотите видеть в будущем кандидате на пост министра внешней торговли и ИТ?
- Центр тяжести должен находиться во внешней торговле, поскольку Эстонии нужно зарабатывать деньги. Нужно найти те товары и услуги, которые мы могли бы продать, чтобы государство получило больше денег, поскольку Эстония декапитализирована. У нас не хватает денег для исполнения всех социальных и иных обязательств. Возьмем, например, расходы на оборону, внутреннюю безопасность, потребность в повышении зарплат, потребности Больничной кассы и так далее: нам нужно зарабатывать больше денег.
ИТ в этом смысле у нас превращены в фетиш. Да, оттуда появляются новые технологии. Эти новые технологии создают дополнительную ценность. Но это если мы чисто физически сможем поставить эстонскую продукцию на крупные рынки, как, например, деревообрабатывающая, лесная, мебельная, древесно-химическая промышленности и сельское хозяйство. Этот перечень экспорта может быть бесконечным. Но это означает, что государство получит деньги, будет лучшая трудозанятость, это означает, что государственный бюджет будет лучше наполняться, лучше станут и зарплаты. Я бы вкладывал больше сил во внешнюю торговлю.
И в случае ИТ, я бы все же взял людей, которые чувствуют и знают эту сферу деятельности, знают, какие там имеются проблемы. Керт Кинго хорошо картировала эти проблемы. И теперь нужно двигаться дальше с имеющейся информацией, то есть нужно взять дорожную карту и предпринимать конкретные шаги. Чтобы наш так называемый ИТ-тигр не умер от старости.
- Какова позиция EKRE по аптечной реформе? Каковы плюсы и минусы этой реформы?
- Мы не против того, чтобы провизоры были собственниками аптек. В то же время, мы против того, чтобы возникали какие-то картели в аптечной сфере. Тут есть несколько крупных монополистов. Четыре крупные фирмы, которые, по сути, владеют большей частью рынка, и несколько мелких игроков. Мы не хотим, чтобы весь рынок лекарств попал в руки картеля, который начнет диктовать как выбор, цены и доступность товара, так и оформление. Ясно, что картели не заинтересованы в мелких аптеках в уездах. Их полностью удовлетворит ситуация в крупных городах, где в торговых центрах есть их аптеки, пусть даже они расположены друг рядом с другом.
Эти обсуждения еще идут. На тормоза нажали для того, чтобы найти оптимальное решение. Я не задействовал в рабочей группе.
- Многие учителя выступают против отмены выпускных экзаменов в основной школе. Вы поддерживаете мнение, что экзамены не нужны, или вы все же пойдете на конфликт с Майлис Репс?
- Нет, на конфликт мы не пойдем. Мы обсудили эту тему. И чем больше мы в нее углубляемся, – этим занимались члены нашей парламентской фракции Яак Валге и моя жена Хелле-Мооника – тем больше эта идея вызывает у нас противоречий. Мы сказали, что пока не увидим тестов, гне поймем, что они из себя представляют, мы не сможем эту идею поддержать. Это опыты над людьми. Пока у нас нет полной ясности, мы будем поддерживать нынешнюю систему.
Лоора-Элизабет Ломп