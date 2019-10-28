Оставшаяся без министра партия EKRE рушится

Это разозлило премьер-министра Ратаса, который ответил Хельме в социальных сетях: «Время назначения генерального прокурора на должность нельзя связывать с обязанностью EKRE при первой же возможности найти компетентного кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ. Политические заявления, декларации или петиции по вызывающим разногласия вопросам никак не помогут достижению общих целей, или сотрудничеству по существу».

Таким образом, за выходные EKRE получила два предупреждения о том, что ее заявление разрушает коалицию. Они стали последними в целом ряде полученных ранее, но коалиция все равно держится. Напряжение в правящем союзе будет сохраняться еще как минимум неделю, поскольку в выходные EKRE не нашла достойного кандидата на пост министра. И до объявления имени нового министра с кандидатом, что понятно, хотел бы переговорить и премьер-министр Ратас. Однако на этой неделе Ратас находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Март Хельме: ИТ превратили в фетиш

Председатель EKRE Март Хельме считает, что деревообрабатывающая, лесная промышленности и сельское хозяйство могут быть в бесконечном экспортном списке. ФОТО: Margus Ansu/Tartu Postimees

- Что вы хотите видеть в будущем кандидате на пост министра внешней торговли и ИТ?

- Центр тяжести должен находиться во внешней торговле, поскольку Эстонии нужно зарабатывать деньги. Нужно найти те товары и услуги, которые мы могли бы продать, чтобы государство получило больше денег, поскольку Эстония декапитализирована. У нас не хватает денег для исполнения всех социальных и иных обязательств. Возьмем, например, расходы на оборону, внутреннюю безопасность, потребность в повышении зарплат, потребности Больничной кассы и так далее: нам нужно зарабатывать больше денег.

ИТ в этом смысле у нас превращены в фетиш. Да, оттуда появляются новые технологии. Эти новые технологии создают дополнительную ценность. Но это если мы чисто физически сможем поставить эстонскую продукцию на крупные рынки, как, например, деревообрабатывающая, лесная, мебельная, древесно-химическая промышленности и сельское хозяйство. Этот перечень экспорта может быть бесконечным. Но это означает, что государство получит деньги, будет лучшая трудозанятость, это означает, что государственный бюджет будет лучше наполняться, лучше станут и зарплаты. Я бы вкладывал больше сил во внешнюю торговлю.

И в случае ИТ, я бы все же взял людей, которые чувствуют и знают эту сферу деятельности, знают, какие там имеются проблемы. Керт Кинго хорошо картировала эти проблемы. И теперь нужно двигаться дальше с имеющейся информацией, то есть нужно взять дорожную карту и предпринимать конкретные шаги. Чтобы наш так называемый ИТ-тигр не умер от старости.

- Какова позиция EKRE по аптечной реформе? Каковы плюсы и минусы этой реформы?

- Мы не против того, чтобы провизоры были собственниками аптек. В то же время, мы против того, чтобы возникали какие-то картели в аптечной сфере. Тут есть несколько крупных монополистов. Четыре крупные фирмы, которые, по сути, владеют большей частью рынка, и несколько мелких игроков. Мы не хотим, чтобы весь рынок лекарств попал в руки картеля, который начнет диктовать как выбор, цены и доступность товара, так и оформление. Ясно, что картели не заинтересованы в мелких аптеках в уездах. Их полностью удовлетворит ситуация в крупных городах, где в торговых центрах есть их аптеки, пусть даже они расположены друг рядом с другом.

Эти обсуждения еще идут. На тормоза нажали для того, чтобы найти оптимальное решение. Я не задействовал в рабочей группе.

- Многие учителя выступают против отмены выпускных экзаменов в основной школе. Вы поддерживаете мнение, что экзамены не нужны, или вы все же пойдете на конфликт с Майлис Репс?

- Нет, на конфликт мы не пойдем. Мы обсудили эту тему. И чем больше мы в нее углубляемся, – этим занимались члены нашей парламентской фракции Яак Валге и моя жена Хелле-Мооника – тем больше эта идея вызывает у нас противоречий. Мы сказали, что пока не увидим тестов, гне поймем, что они из себя представляют, мы не сможем эту идею поддержать. Это опыты над людьми. Пока у нас нет полной ясности, мы будем поддерживать нынешнюю систему.

Лоора-Элизабет Ломп