Футболисты японского клуба дважды за полторы минуты забили со своей половины поля

В матче второго дивизиона Японии команда «Монтедио Ямагата» разгромила «Эхиме» (3:0), забив два гола ударами со своей половины поля, передает Sports.ru.
На 61-й минуте Шан Накамура легко перебросил вышедшего из ворот вратаря «Эхиме», а на 62-й Тацухиро Сакамото нанес вроде бы не очень сильный удар с левой – но мяч все равно залетел в сетку.
В Японии голкипер почувствовал себя Нойером и выбегал к центральному кругу— Sports.ru (@sportsru) October 27, 2019
Его наказали дважды за полторы минуты 🤯 pic.twitter.com/HhVoa0W8ji