Пн, 28.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Футболисты японского клуба дважды за полторы минуты забили со своей половины поля

Футболисты японского клуба дважды за полторы минуты забили со своей половины поля

Футбольный матч. Фото иллюстартивное

ФОТО: Toomas Huik

В матче второго дивизиона Японии команда «Монтедио Ямагата» разгромила «Эхиме» (3:0), забив два гола ударами со своей половины поля, передает Sports.ru.

На 61-й минуте Шан Накамура легко перебросил вышедшего из ворот вратаря «Эхиме», а на 62-й Тацухиро Сакамото нанес вроде бы не очень сильный удар с левой – но мяч все равно залетел в сетку.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ