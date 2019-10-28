Трамп принял важное решение относительно Украины

"В субботу (26 октября) по Киеву, в пятницу вечером по Вашингтону вышла новость, что Трамп полностью вернул Украину в общую систему преференций", - сообщил торговый представитель - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на пресс-брифинге в понедельник.

Он отметил, что все 155 видов товаров, которые были выведены из-под действия системы преференций, снова получат возможность беспошлинной торговли в США.

"Это, в основном, продукция пищевой переработки - кондитерская продукция... Промышленная продукция, в особенности сложная инженерная продукция", - отметил Качка.

Он пояснил, что возвращение в систему преференций стало возможным благодаря прогрессу внедрения нового законодательства об организациях коллективного управления (ОКУ).

"Это вряд ли повлияет на торговую статистику, поскольку это не массовые товары, но положительно повлияет на малый и средний бизнес", - добавил Тарас Качка.