«Ласнаидея» приглашает создать свою увлекательную квест-игру по Ласнамяэ

В процессе обучения пройдут игры на создание и сплочение команды, занятия по маркетингу и продвижению мероприятий в социальных сетях. Руководители программы расскажут, какие виды квестов бывают, а также поделятся тем, что такое фотоохота, геокешинг и геймификация. Совершим экскурсию по Ласнамяэ, на которой узнаем о прошлом, настоящем и будущем этого самого большого района Таллинна. Самые смелые участники смогут оказаться в эфире на радио и телевидении. В заключении члены команды сами решат, как будет выглядеть их игра, составят и проведут ее в Ласнамяэ под руководством опытных тренеров.

«Наш город – это место игр и открытий. Мы не всегда это замечаем, но вокруг нас много самых разных необычных, интересных и просто удивительных элементов. Все эти детали и делают наше городское пространство разнообразным. Подвальный магазинчик с веселой вывеской, стена с занятным узором, двор с садовыми гномами и пышными цветами. Если мы научимся замечать такие мелочи, это сделает нашу жизнь интереснее и ярче», – объяснила руководитель программы из НКО Ласнаидея Полина Ляшева.

«Квесты стали известны с 1970-х годов, когда пришли из литературы в жанре фэнтези в сферу компьютерных игр. Под квестом первоначально понималось приключение с испытаниями, в ходе которого надо отыскать какой-либо предмет, решить загадки и т.д. Сейчас существуют даже бизнес-квесты, в процессе которых проигрываются различные ситуации, связанные с деятельностью компании, тренируются навыки, совершаются выборы», – добавила Ляшева.

Регистрация на программу открыта до 3 ноября.

С набранной командой будут проходить встречи по понедельникам с 4 ноября по 16 декабря. Первая встреча пройдет 4 ноября с 17.00 до 19.00 на Выру, 11.