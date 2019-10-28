Раскрыты новые махинации Booking.com и других популярных среди туристов сайтов

Оказалось, что некоторые объекты размещения попадают в топ выдачи, так как платят сайту более высокую комиссию, чем остальные, пишет Turizm. Представители онлайн-площадок уже признали данную схему ранжирования. Сайты Hotels.com, Trivago и Agoda также подтвердили, что используют аналогичный принцип.

В Expedia объяснили, что бронирование, которое получает большую компенсацию, будет показываться выше в поиске. В Booking.com заявили, что на их сайте размещено предупреждение: «уплаченная комиссия может повлиять на рейтинг». Представители Trivago сообщили, что сравниваемые сайты получают вознаграждение, когда пользователь нажимает на предложение. Однако это лишь один из нескольких факторов, определяющих, какие отели показываются пользователям наверху списков.

Чтобы не попасться на эту уловку, специалисты рекомендуют путешественникам всегда читать отзывы, а также сравнивать цены на сайте с представленными в отеле. Стоит также проверять достоверность дополнительных услуг, таких как поздний выезд, бесплатный трансфер или гибкое бронирование.