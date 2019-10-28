WADA обсудит расследование по России на ближайшем исполкоме

Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи подозрениями в манипулировании базой данных московской антидопинговой лаборатории. При этом WADA запросило объяснения от российской стороны по поводу возможных нарушений. 8 октября ответы были предоставлены.

По словам генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, на исполкоме WADA, который состоится 4 ноября в Катовице, вопрос несоответствия РУСАДА подниматься не будет, но стороны обсудят ответ российской стороны, который поступил к ним в начале октября. «Остановятся на том ответе, который получили. Они формально скажут, что попросили Россию предоставить объяснения, отметят, что они их получили, и дадут свои комментарии на эту тему, но вопрос соответствия РУСАДА подниматься не будет», — уточнила Пахноцкая.