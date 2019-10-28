Пн, 28.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • WADA обсудит расследование по России на ближайшем исполкоме

WADA обсудит расследование по России на ближайшем исполкоме

Picture of the logo of World Anti-Doping Agency (WADA)taken on September 20, 2016 at the headquarter of the organisation in Montreal. / AFP PHOTO / Marc BRAIBANT

ФОТО: Marc Braibant/AFP

На ближайшем исполкоме WADA, который состоится 4 ноября в Катовице, вопрос несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подниматься не будет, хотя обсуждение будет в целом посвящено расследованию в отношении России, сообщил РБK.

Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи подозрениями в манипулировании базой данных московской антидопинговой лаборатории. При этом WADA запросило объяснения от российской стороны по поводу возможных нарушений. 8 октября ответы были предоставлены.

По словам генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, на исполкоме WADA, который состоится 4 ноября в Катовице, вопрос несоответствия РУСАДА подниматься не будет, но стороны обсудят ответ российской стороны, который поступил к ним в начале октября. «Остановятся на том ответе, который получили. Они формально скажут, что попросили Россию предоставить объяснения, отметят, что они их получили, и дадут свои комментарии на эту тему, но вопрос соответствия РУСАДА подниматься не будет», — уточнила Пахноцкая.

Ожидалось, что WADA вынесет решение о статусе РУСАДА в конце октября, но этого пока не произошло. Если агентство будет признано не соответствующим кодексу WADA, то будет отстранено, а российских спортсменов могут не допустить на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио, а также на другие международные соревнования.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ