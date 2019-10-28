Владимир Путин наградил Рейна Мюллерсона орденом Дружбы

Как следует из подписанного 28 октября указа, профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон отмечен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, передает Rus.ERR.