Пн, 28.10.2019
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Владимир Путин наградил Рейна Мюллерсона орденом Дружбы

Рейн Мюллерсон.

ФОТО: Liis Treimann

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении эстонского ученого Рейна Мюллерсона орденом Дружбы.

Как следует из подписанного 28 октября указа, профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон отмечен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, передает Rus.ERR.

Летом 2016 года ордена Дружбы от Владимира Путина удостоился председатель правления мебельной фирмы Standard Энн Вескимяги.

Его наградили за вклад в развитие делового и экономического развития с Российской Федерацией.

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