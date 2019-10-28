Владимир Путин наградил Рейна Мюллерсона орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении эстонского ученого Рейна Мюллерсона орденом Дружбы.
Как следует из подписанного 28 октября указа, профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон отмечен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, передает Rus.ERR.
Летом 2016 года ордена Дружбы от Владимира Путина удостоился председатель правления мебельной фирмы Standard Энн Вескимяги.
Его наградили за вклад в развитие делового и экономического развития с Российской Федерацией.