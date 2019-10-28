Семь мифов о воздушных тепловых насосах – что из них правда?

При выборе теплового насоса для круглогодичного отопления нужно ориентироваться на минимальный КПД 4, а при -20 градусах его значение должно быть не ниже 2,5. Упасть настолько низко, чтобы воздушный тепловой насос по эффективности можно было сравнить с электрическим радиатором (то есть, до значения 1, при котором 1 киловатт-час электроэнергии требуется для выделения 1 киловатт-часа тепловой энергии), КПД может разве что при чрезвычайно сильных морозах, но -30 в Эстонии бывает редко.

Само собой, впечатления о расходах на отопление тепловым насосом зависят от системы, применявшейся раньше. Если это было исключительно электрическое отопление, насос может оказаться в несколько раз экономичней; если до его установки жилье отапливали газом или жидким топливом, экономия будет заметной, но, если раньше бесплатные дрова из собственного леса носили сами, то счета за электричество при использовании теплового насоса зимой могут показаться большими.

Если же устройство, до сих пор потреблявшее разумное количество электроэнергии, в какой-то момент начинает поглощать ее намного больше без видимых причин, стоит поменять фильтр для улавливания пыли, организовать техническое обслуживание устройства и проверить, не засыпан ли его внешний модуль опавшими листьями или снегом.

Дровяное отопление всегда дешевле, чем отопление тепловым насосом

Правда или нет? Если дрова покупать, то скорее нет

Если дрова добываются в собственном лесу рядом с домом, транспортных расходов нет, а часы своего труда расходами не считаются, то дровяное отопление будет, несомненно, самым дешевым вариантом. Если же дрова приходится покупать, расход зависит от их стоимости. Например, этой осенью кубометр ольхи стоит 50 евро, а кубометр березы примерно 60 евро. На отопление дома среднего размера с нормальными теплоизоляционными свойствами за зиму уйдет 20 кубометров, то есть, нужно рассчитывать на 1000 евро на отопительный сезон, как минимум. К этой сумме прибавляем время, затраченное на свой труд, стоимость которого каждый оценивает по-разному – ведь дрова нужно складывать и носить, а печи топить. Если в таких же условиях использовать современный воздушный тепловой насос с высоким КПД, расходы, распределенные на весь период, будут одинаковыми.

Тепловой насос надо выбирать с большим запасом мощности, потому что обычно он не способен натопить обещанное количество квадратных метров

Правда или нет? Нет, если помещения характеризуются стандартной высотой и теплоизоляцией

Отапливаемая площадь указывается в спецификациях изделия, исходя из стандартной высоты помещения и теплоизоляции. Если теплоизоляция в доме недостаточно хорошая или это неутепленная дачная постройка, если дом находится на побережье, где всегда ветер, или же в нем высокие потолки и большая площадь окон, нужно продумать подходящее решение вместе со специалистом. Для стандартных условий можно выбрать тепловой насос, мощность которого точно соответствует площади помещений, или с небольшим запасом.