Семь мифов о воздушных тепловых насосах – что из них правда?

В Эстонии верят тому, что сказал сосед, или посоветовали на Facebook. Порой эти советы толковые, а иногда – вовсе нет. Осенью по традиции обсуждают отопление и его стоимость, и в разговорах часто всплывает тема воздушных тепловых насосов, которые сегодня есть уже у тысяч семей в стране.
Кристьян Кулл, менеджер по продукции Hansapost, объясняет, каким широко распространенным мнениям о воздушных тепловых насосах стоит верить, а каким – нет.
Воздушный тепловой насос не подходит для использования как основной тип отопления
Правда или нет? И да, и нет
Когда больше десяти лет назад тепловые насосы появились на нашем рынке, это был, несомненно, дополнительный источник тепла помимо какого-либо еще типа отопления, поскольку насосы не были достаточно мощными, чтобы натопить дом зимой, но могли поддерживать равномерную температуру. Многие из тех тепловых насосов все еще работают, и именно их пользователи распространяют на форумах и соцсетях миф о невозможности отапливать помещение тепловым насосом. Но в наши дни развитие отопительного оборудования типа воздух-воздух семимильными шагами обгоняет большинство типов отопления, и можно утверждать, что тепловой насос, выбранный со знанием дела, может отапливать все жилище даже в лютые морозы. Если тепловой насос станет основной или единственной отопительной системой в доме, при его приобретении нельзя руководствоваться только приятной для кошелька ценой – нужно также учитывать особенности помещений и ожидания людей, живущих в доме. Сегодня в продаже имеется огромное разнообразие вариантов, отличающихся по тепловой мощности, экономии энергии, функциям и уровню шума. То есть, существуют приборы, предназначенные в первую очередь для применения в качестве дополнительного источника тепла, и те, что могут служить основным отопительным агрегатом.
Плата за комфорт – огромные счета за электричество
Правда или нет? Нет
Если тепловой насос используется в дополнение к какому-то другому типу отопления для того, чтобы поддерживать температуру в уже натопленном помещении, в этом ему нет равных – в помещении будет тепло, а расходы будут крайне низкими. Если же он применяется как основной отопительный прибор, ежемесячный счет за электроэнергию зависит от различных факторов – большей частью от теплоизоляционных характеристик строения, температуры наружного воздуха и КПД устройства при различных значениях температуры наружного воздуха. Системы типа воздух-воздух отличаются высоким КПД, но, в свою очередь, у каждого устройства свой КПД, который обозначается английским сокращением СОР. Если насос приобретается в качестве основной отопительной системы, значение КПД – самый важный фактор для выбора, потому оно означает, во сколько раз количество тепловой энергии, выделяемой устройством, превышает количество затраченной энергии. Чем выше значение КПД, тем лучше энергосберегающие характеристики теплового насоса. В тоже время следует выяснить у продавца, как КПД оборудования меняется при различных температурах – у некоторых тепловых насосов изначально высокий КПД может стремительно падать при минусовой температуре, и денежная экономия может в итоге быть меньше, чем при использовании агрегата с меньшим общим КПД. Это можно сравнить с расходом топлива автомобилей среднего класса, который является почти одинаковым в обычных условиях, но может значительно различаться на большой скорости или в нестандартных условиях.
При выборе теплового насоса для круглогодичного отопления нужно ориентироваться на минимальный КПД 4, а при -20 градусах его значение должно быть не ниже 2,5. Упасть настолько низко, чтобы воздушный тепловой насос по эффективности можно было сравнить с электрическим радиатором (то есть, до значения 1, при котором 1 киловатт-час электроэнергии требуется для выделения 1 киловатт-часа тепловой энергии), КПД может разве что при чрезвычайно сильных морозах, но -30 в Эстонии бывает редко.
Само собой, впечатления о расходах на отопление тепловым насосом зависят от системы, применявшейся раньше. Если это было исключительно электрическое отопление, насос может оказаться в несколько раз экономичней; если до его установки жилье отапливали газом или жидким топливом, экономия будет заметной, но, если раньше бесплатные дрова из собственного леса носили сами, то счета за электричество при использовании теплового насоса зимой могут показаться большими.
Если же устройство, до сих пор потреблявшее разумное количество электроэнергии, в какой-то момент начинает поглощать ее намного больше без видимых причин, стоит поменять фильтр для улавливания пыли, организовать техническое обслуживание устройства и проверить, не засыпан ли его внешний модуль опавшими листьями или снегом.
Дровяное отопление всегда дешевле, чем отопление тепловым насосом
Правда или нет? Если дрова покупать, то скорее нет
Если дрова добываются в собственном лесу рядом с домом, транспортных расходов нет, а часы своего труда расходами не считаются, то дровяное отопление будет, несомненно, самым дешевым вариантом. Если же дрова приходится покупать, расход зависит от их стоимости. Например, этой осенью кубометр ольхи стоит 50 евро, а кубометр березы примерно 60 евро. На отопление дома среднего размера с нормальными теплоизоляционными свойствами за зиму уйдет 20 кубометров, то есть, нужно рассчитывать на 1000 евро на отопительный сезон, как минимум. К этой сумме прибавляем время, затраченное на свой труд, стоимость которого каждый оценивает по-разному – ведь дрова нужно складывать и носить, а печи топить. Если в таких же условиях использовать современный воздушный тепловой насос с высоким КПД, расходы, распределенные на весь период, будут одинаковыми.
Тепловой насос надо выбирать с большим запасом мощности, потому что обычно он не способен натопить обещанное количество квадратных метров
Правда или нет? Нет, если помещения характеризуются стандартной высотой и теплоизоляцией
Отапливаемая площадь указывается в спецификациях изделия, исходя из стандартной высоты помещения и теплоизоляции. Если теплоизоляция в доме недостаточно хорошая или это неутепленная дачная постройка, если дом находится на побережье, где всегда ветер, или же в нем высокие потолки и большая площадь окон, нужно продумать подходящее решение вместе со специалистом. Для стандартных условий можно выбрать тепловой насос, мощность которого точно соответствует площади помещений, или с небольшим запасом.
Воздушный тепловой насос сушит воздух
Правда или нет? Правда
Как и большинство типов отопления, тепловой насос делает воздух суше, и в холодный зимний период в жилых помещениях может понадобиться дополнительное увлажнение воздуха. Однако в некоторых случаях это свойство может оказаться бонусом – например, в редко отапливаемом дачном домике, где скапливается влага, или в подсобном помещении. Делая воздух суше, большинство воздушных тепловых насосов также вызывают движение воздуха в помещении, что для некоторых может стать источником раздражения. Но усовершенствованный дизайн современных устройств позволяет сделать движение воздуха почти незаметным.
Воздушный тепловой насос шумит и мешает
Правда или нет? Зависит от устройства и его расположения
Ни один тепловой насос не работает бесшумно. Более новые и дорогие устройства, как правило, более тихие, а шум тех, что старше и дешевле, в некоторых случаях может беспокоить. Люди воспринимают шумовое воздействие по-разному, и, скажем, тем, кто не может открыть окно на ночь из-з городского шума и обращает внимание на ворчание холодильника, тепловой насос может показаться слишком громким. Поэтому важно обратить внимание на то, где будут располагаться и внутренний, и внешний модули теплового насоса.
Первый можно установить в помещении, где некоторый звуковой фон не помешает, например, в кухне или прихожей, и ни один специалист не порекомендует расположить внутренний модуль в спальне. Внешний модуль шумит на улице во время оттаивания и отапливания, так что его не стоит располагать под окном спальни или на стене деревянного дома – в последнем случае стоит выбрать раму, установленную на грунте. Если тепловой насос устанавливается в квартире, расположение внешнего модуля надо согласовать с соседями.
Тепловой насос отапливает только одно помещение, и для циркуляции тепла нужно держать межкомнатные двери открытыми
Правда или нет? Частично правда
Относительно дешевой установку системы воздух-воздух делает то обстоятельство, что нужно установить только два устройства – внешний модуль снаружи и внутренний в помещении. Все остальные отопительные системы требуют намного более сложных и дорогих строительных работ. Поэтому воздушный тепловой насос отапливает только одно место дома или квартиры, и теплый воздух попадает в другие помещения через открытые двери. Однако бывают альтернативные решения – можно установить один внешний модуль снаружи и связать его с 2 или 3 внутренними модулями в разных помещениях или на разных уровнях. Тем не менее, не рекомендуется устанавливать внутренний модуль теплового насоса в спальне.