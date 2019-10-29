Вт, 29.10.2019
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Студия Postimees: услуга каршеринга – ни себе ни людям?
10:15

Старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллинн отказал в бесплатной парковке литовской компании, первой предложившей в Эстонии услугу каршеринга. Власти обосновали это решение соображениями экологии. При каких условиях город мог бы сменить гнев на милость?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет.  Смотрите интервью в 10:15!

  • В чем новая услуга не отвечает требованиям экологии? Неужели даже полезные начинания могут так быстро разбиться о "зеленые" рифы?
  • Откуда взялась информация, что на каршеринговые машины пересядут пользователи общественного транспорта?
  • Какие условия предлагала Таллинну фирма-новичок?
  • На какую сделку согласился бы Таллинн?
  • Возможно ли ввести тестовый период и отдать хотя бы часть парковочных мест под эксперимент?
  • Когда Таллинн будет готов вновь рассмотреть заявку каршеринговых фирм? Что должно произойти, чтобы власти сменили гнев на милость?

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