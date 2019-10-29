Студия Postimees: услуга каршеринга – ни себе ни людям?
Таллинн отказал в бесплатной парковке литовской компании, первой предложившей в Эстонии услугу каршеринга. Власти обосновали это решение соображениями экологии. При каких условиях город мог бы сменить гнев на милость?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет. Смотрите интервью в 10:15!
- В чем новая услуга не отвечает требованиям экологии? Неужели даже полезные начинания могут так быстро разбиться о "зеленые" рифы?
- Откуда взялась информация, что на каршеринговые машины пересядут пользователи общественного транспорта?
- Какие условия предлагала Таллинну фирма-новичок?
- На какую сделку согласился бы Таллинн?
- Возможно ли ввести тестовый период и отдать хотя бы часть парковочных мест под эксперимент?
- Когда Таллинн будет готов вновь рассмотреть заявку каршеринговых фирм? Что должно произойти, чтобы власти сменили гнев на милость?