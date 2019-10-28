Банк Эстонии: охлаждение экономики в скором времени ощутит на себе и рынок труда

Об этом в понедельник сообщил BNS в своем обзоре Банк Эстонии, отметив, что в этом году на рынок труда в Эстонии заметно повлияли замедлившийся рост экономики, снижающаяся конкурентоспособность сланцевого сектора и приток большого числа сезонных работников из-за рубежа. Вместе с тем, на рынке труда в Эстонии по-прежнему сохраняется как нехватка рабочих рук, так и безработица.

В первой половине года трудоустроенных жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет было 68 процентов, что является одним из самых высоких показателей в Европейском союзе. Безработица за тот же период в Эстонии была на уровне пяти процентов, то есть очень маленькая.

В промышленном секторе ощущается влияние негативных перспектив экспортного сектора. Рост трудовой занятости сектора затормозился, подавляющее большинство работодателей в перерабатывающей промышленности прогнозируют сокращение численности работников. Кроме того, сократилось количество свободных рабочих мест и все меньше работодателей главным препятствием в расширении производства видит нехватку рабочих рук.

На состояние дел в сланцевой промышленности влияет снижение конкурентоспособности производимой в Эстонии электроэнергии, связанное с резким ростом цен на квоты СО2.

В то же время, в течение полугода набралось все больше свидетельств того, что охлаждение экономики не обойдет и рынок труда. Негативные перспективы экспортного сектора в первую очередь повлияют на промышленный сектор, вместе с тем, в секторе обслуживания сохраняется сильный спрос на работников. Среди работодателей в перерабатывающей промышленности на сегодня преобладают те, кто предсказывает сокращение численности работников, а рост трудовой занятости в этой отрасли промышленности замедлился.

Одно из важнейших событий на рынке труда в Эстонии стал крутой поворот в сфере миграции населения несколько лет назад. Наряду с тем, что в прошлом году в Эстонии поселилось на 7000 человек больше, чем выехало из страны, в Эстонию все больше стало приезжать людей на сезонные работы. В третьем квартале 2019 года для выполнения краткосрочной работы в Эстонии зарегистрировалось почти 20 000 человек.

С учетом невысокой безработицы и естественного сокращения числа людей трудоспособного возраста рынок труда в Эстонии скорее выиграл, однако этому процессу сопутствуют и риски.