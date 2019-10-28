Эстонский ультратриатлет обновил очередной мировой рекорд

Ратасепп после вчерашнего соревновательного дня достиг отметки в 30 ультратриатлонов за 30 дней. Последние восемь дней эстонский ультратриотлет преодолевал дистанцию менее чем за 11 часов. Общее время Ратасеппа на данный момент составляет 334:07.20 и это время - рекорд в тридцатикратном ультратриатлоне. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году Йозефом Рокобом и составлял 356:33.17. Опередил Рокоба Ратасепп и по среднему времени прохождения дистанции. В среднем Ратасеппу понадобилось на один ультратриатлон 11 часов и восемь минут, венгру - на три четверти часа больше, однако рекорд Рокоба был установлен на официальных соревнованиях, Ратасепп же преодолевает ультратриатлон по его собственному выбранному маршруту.