Телевещание в РФ под угрозой из-за долгов «Первого канала»: «Останкино» предупреждает о перебоях

В частности, долги государственного «Первого канала» и его подрядчиков оставляют телецентр почти без трети доходов. В результате три-четыре месяца в году «Останкино» не может нормально работать, передает NEWSru.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», - сказал Шубин.

Как пишут «Ведомости», гендиректор телевизионного технического центра вынужден оптимизировать штат и оставить только тех сотрудников, кто поддерживает работу «Останкино» напрямую. По данным неназванного собеседника газеты, за последние два месяца уже было уволено около 200 человек.

«Останкино» - крупнейший вещательный центр России. Его доля на рынке услуг для телепроизводства составляет 54%. Он обеспечивает круглосуточную трансляцию более ста часов телеэфира. Среди его клиентов - Первый канал, НТВ, «Матч ТВ», «Общественное телевидение России», группа «Красный квадрат» и другие.

В последние годы «Первый канал» регулярно задерживает платежи своим партнерам, прежде всего производителям контента. Представители «Первого канала» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, заявили, что осуществят выплаты согласно договорными обязательствам.

А в Минкомсвязи РФ заявили, что работают с телецентром «Останкино» по недопущению перебоев телевещания.

Как сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, «министерство в курсе ситуации. Оно поддерживает принимаемые руководством ТТЦ (Телевизионного технического центра «Останкино») антикризисные меры. Ведет работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остается. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов».

Напомним, на конец 2018 года накопленная задолженность «Первого канала» и его подрядчиков перед телецентром «Останкино» оценивалась в 1 млрд руб.

«Первый» имеет долги за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.

В связи с этим в декабре прошлого года телецентр «Останкино» подал в суд на «Первый канал», требуя взыскать с госканала и его основного поставщика контента «Красный квадрат» долги на 163 млн руб. и 63 млн руб. соответственно.

Такая ситуация якобы возникла из-за сокращения господдержки: в 2018 году «Первый канал» получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше.

В картотеке суда к зиме прошлого года было зарегистрировано 11 исков от «Останкино» к главному подрядчику «Первого канала» и группе «Красный квадрат», владельцем которой является миллиардер и «друг Путина» Аркадий Ротенберг.

Суд удовлетворил только некоторые из требований истца, обязав должников выплатить лишь 40 млн руб.

В январе 2019 года «Первый канал» погасил задолженность, и телецентр отозвал иски.

ТТЦ «Останкино» зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ, а также обеспечивает эфиры значимых политических событий, в том числе прямой линии с президентом, его пресс-конференций и новогоднего обращения, и другие крупные эфиры, например вручение «Оскара».

Помимо «Первого» у «Останкино» еще три крупных заказчика: НТВ, «Матч ТВ» и «Общественное телевидение России» (ОТР), к которым претензий нет.

«Красный квадрат» арендует в телецентре помещения под офисы, студии для съемок и заказывает технические услуги, но «Первый» платит ему «все хуже», и долг перед телецентром растет. Студия пытается компенсировать разрывы за счет проектов для других каналов, которые производит в том же «Останкино».

В 2017 году, когда «Первый» получил разовую субсидию на производство контента, ситуацию удалось стабилизировать, но затем долг стал расти вновь.

«Первый канал» стал испытывает трудности с 2014 года, и для стабилизации финансового состояния ему требуется господдержка минимум по 6,5 млрд руб. в 2018-2021 годах и по 5 млрд рублей в 2022-2025 годах.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году «Первый» получил около 8 млрд руб. субсидий (из них 5 млрд руб. - на распространение сигнала), а в 2018-м - 3,5 млрд руб. Для сравнения: холдинг ВГТРК получил в 2018 году около 25 млрд руб., ОТР - 1,5 млрд руб. ОТР при этом не транслирует рекламу, а субсидии ВГТРК идут на поддержку социально значимых дотационных активов.