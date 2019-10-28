Пн, 28.10.2019
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  • Райво Аэг: Лавли Перлинг продолжит работать в качестве и.о. генпрокурора

Райво Аэг: Лавли Перлинг продолжит работать в качестве и.о. генпрокурора

Лавли Перлинг.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Нынешний генеральный прокурор Лавли Перлинг дала согласие продолжить работу в качестве исполняющей обязанности генпрокурора до наименования в должности нового генерального прокурора.

Об этом BNS сообщил в понедельник министр юстиции Райво Аэг.

Представитель партии «Отечество» Райво Аэг отметил, что пока имя нового кандидата на должность генпрокурора не известно.

«Но работа прокуратуры должна быть продолжена и в период, пока идет поиск нового кандидата и до тех пор, пока он не вступит в должность», - отметил Аэг.

Срок полномочий Лавли Перлинг на посту генерального прокурора истекает 31 октября этого года.

Против того, чтобы Перлинг осталась на этом посту и на следующий срок, решительно выступает Консервативная народная партия (EKRE).

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