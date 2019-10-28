Райво Аэг: Лавли Перлинг продолжит работать в качестве и.о. генпрокурора

Нынешний генеральный прокурор Лавли Перлинг дала согласие продолжить работу в качестве исполняющей обязанности генпрокурора до наименования в должности нового генерального прокурора.
Об этом BNS сообщил в понедельник министр юстиции Райво Аэг.
Представитель партии «Отечество» Райво Аэг отметил, что пока имя нового кандидата на должность генпрокурора не известно.
«Но работа прокуратуры должна быть продолжена и в период, пока идет поиск нового кандидата и до тех пор, пока он не вступит в должность», - отметил Аэг.
Срок полномочий Лавли Перлинг на посту генерального прокурора истекает 31 октября этого года.
Против того, чтобы Перлинг осталась на этом посту и на следующий срок, решительно выступает Консервативная народная партия (EKRE).