Райво Аэг: Лавли Перлинг продолжит работать в качестве и.о. генпрокурора

Об этом BNS сообщил в понедельник министр юстиции Райво Аэг.

Представитель партии «Отечество» Райво Аэг отметил, что пока имя нового кандидата на должность генпрокурора не известно.

«Но работа прокуратуры должна быть продолжена и в период, пока идет поиск нового кандидата и до тех пор, пока он не вступит в должность», - отметил Аэг.

Срок полномочий Лавли Перлинг на посту генерального прокурора истекает 31 октября этого года.