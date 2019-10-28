В магазине приложений Apple обнаружили множество вредоносных программ

Исследовательская группа Wandera нашла в App Store 17 вредоносных приложений. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сайт исследовательской группы.
Если вы удивлены, полагая, что речь идет о Google Play, то это не так. Речь идет именно об App Store.
Специалисты Wandera насчитали 17 опасных приложений:
- RTO Vehicle Information;
- EMI Calculator & Loan Planner;
- File Manager – Documents;
- Smart GPS Speedometer;
- CrickOne – Live Cricket Scores;
- Daily Fitness – Yoga Poses;
- FM Radio PRO – Internet Radio;
- My Train Info – IRCTC & PNR;
- Around Me Place Finder;
- Easy Contacts Backup Manager;
- Ramadan Times 2019 Pro;
- Restaurant Finder – Find Food;
- BMI Calculator PRO – BMR Calc;
- Dual Accounts Pro;
- Video Editor – Mute Video;
- Islamic World PRO – Qibla;
- Smart Video Compressor.
Все приложения разработала индийская компания AppAspect Technologies Pvt. Ltd. Всего в App Store у нее 51 приложение, некоторые из них платные.
Специалисты Wandera протестировали все бесплатные приложения, которых оказалось 35 штук, и в 17 из них нашли троян-кликер.
Вредоносные приложения запускают службы, отвечающие за фоновые процессы. Wandera нашла в этих приложениях службы-кликеры. Собственно, его название отвечает за себя — этот процесс вне зависимости от пользователя открывает веб-страницы, увеличивая трафик веб-сайта. И Wandera считает его трояном.
Все приложения обмениваются данными с сервером C&C. Согласно базе данных Dr. Web, его же использовал троян-кликер Android.Click.312.origin на Android-устройствах.
Подобные трояны позволяют злоумышленникам зарабатывать деньги на искусственных просмотрах, повышая трафик. Делается это на тех ресурсах, где получают деньги за клики.
Главный вред для пользователя — трафик, который программа использует. Для кого-то это может ничего не стоить, а в каких-то странах это может влететь в копеечку для пользователя.
Также такие кликеры могут разорить конкурентов, повышая их рекламные контракты до невероятных высот.
Ну и не стоит забывать, что подобные приложения могут украсть ваши данные и открыть доступ к вашему устройству. Например, одно приложение имеет доступ к контактам. Второе — к местоположению. Третье может обращаться к микрофону, даже не имея на это определенных разрешений.
Если вы обнаружили на своем устройстве одно из упомянутых выше приложений, то скорее удаляйте его. Судя по всему, оно будет удалено вместе с трояном.