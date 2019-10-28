В Таллинн снова едет Евгений Гришковец

По мнению автора, это был самый счастливый, жизнерадостный, жизнелюбивый, весёлый и смешной спектакль, в первоначальном варианте которого важнейшей и центральной была сцена ожидания и празднования Миллениума. Спустя совсем немного времени говорить о Миллениуме было странно и неправильно. И появилась новая редакция, которую стоит посмотреть, чтобы увидеть, как много изменилось за это время. Спектакль удалось сделать остро-сегодняшним и даже отчасти завтрашним. Но никак не вчерашним.

«ОдноврЕмЕнно» Евгений Гришковец играет много лет и сыграл его не одну сотню раз. Но в Таллинне – это первый показ. Текст переведён на все европейские языки, в Германии, Австрии и Швейцарии довольно долго шёл одноименный радиоспектакль. Гришковец исполнял этот спектакль в Лондоне, Париже, Берлине, Вене, Праге, Будапеште, Хельсинки, Брюсселе, Любляне, Белграде, Варшаве и других европейских городах, в числе которых и не столичные. Во многих городах России и Украины он играл «ОДноврЕмЕнно» не раз.

«На моих спектаклях зрители все время смеются… При этом я не юморной человек, и природа юмора на моих спектаклях – неюмористического свойства. Люди смеются от радости узнавания: они понимают, что вот это точно сказано, что они думали примерно так же или, может быть, забыли о чем-то, а им напомнили, – и от радости смеются. Такой смех куда более весом и ценен, чем юмористический смех», - говорит о своем творчестве Евгений Гришковец.