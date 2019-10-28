Фото и видео: компания Volkswagen официально представила новый Golf

Компания Volkswagen официально представила восьмое поколение хэтчбека Volkswagen Golf. Ранее в СМИ не раз появлялись шпионские фотографии и некоторые характеристики машины, пишет Newsru.com.
Как пишет РБК, новый Golf слегка увеличился в размерах: он стал на 30 мм длиннее и на 15 мм шире предшественника. При этом высота автомобиля уменьшилась на 35 мм. Таким образом, длина, ширина и высота хэтчбека составляют 4824, 1800 и 1456 мм соответственно при сохранившейся колесной базе в 2636 мм. Внешний облик модели претерпел целый ряд изменений, но больше всего новый Golf отличается от предыдущего поколения передней светодиодной оптикой.
В Европе автомобиль будет комплектоваться 1,0- и 1,5-литровыми турбированными бензиновыми моторами TSI, а также наддувным дизелем TDI объемом 1,5 литра. Также новый Golf получит замкнутый гибридный агрегат eHybrid и подзаряжаемую модификацию GTE. Наконец, модель будет оснащаться метановым двигателем TGI и новыми моторами eTSI, которые представляют собой так называемые мягкие гибриды с дополнительной 48-вольтовой бортовой сетью.
Салон нового Golf разительно отличается от салона хэтчбека седьмого поколения. В автомобиле оставили минимум физических кнопок и переключателей – управлять различными функциями можно при помощи сенсорного дисплея мультимедийной системы. Также машина получила цифровую приборную панель и регулируемую подсветку салона.
The premium looking interior of the 8th iteration of the popular C-segment car, the Volkswagen Golf 8.#Volkswagen #VolkswagenGolf #VW #VWGolf #VolkswagenGolf8 #VWGolf8 pic.twitter.com/W5xbtzL77U— CarsInPixels (@cars_pixels) 23 октября 2019 г.
Volkswagen Golf станет первой в Европе моделью с технологией Car2x, доступной уже в стандартном оснащении. Система, анонсированная в прошлом году, работает на базе сетей 5G и позволяет автомобилям в потоке обмениваться данными между собой и с инфраструктурой. В новом VW Golf Car2x работает в паре с новой же системой Travel Assist, которая умеет подруливать, ускоряться и притормаживать на скорости до 210 километров в час. Car2x использует информацию о дорожной ситуации, предоставленной другими машинами и транспортной инфраструктурой, с целью обеспечения безопасного движения при активации Travel Assist, пишет Motor.ru.
VW Golf восьмого поколения выйдет на европейский рынок в декабре.