У звезды мирового хоккея и члена Putin Team Евгения Малкина обнаружилось гражданство США

Юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал о наличии у российского хоккеиста американского гражданства, передает Championat.com.
Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкиным.
«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова, партнёров Малкина по кoмпании, напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришёл загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон — все решения принимались ими и от его имени», — цитирует Мачихина Sports.ru.
Также Sports.ru упомянул и о том, что Малкин неудачно вложил четыре миллиона долларов в блокчейн-компанию.
Подробнее о бизнес-приключениях Малкина можно прочитать здесь.