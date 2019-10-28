В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Азов"

По утверждению стамбульских сайтов, публикующих фотографии прохождения корабля через Босфор, БДК "Азов" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Во время прохождения через проливы его сопровождал турецкий катер береговой охраны.

В понедельник в Сирию через Черноморские проливы также проследовал корабль-гигант контейнеровоз "Спарта-2" подведомственной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика". По имеющимся данным, он вышел из Новороссийска и также идет в Тартус.