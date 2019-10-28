В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Азов"

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота РФ "Азов" в понедельник, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы.
По утверждению стамбульских сайтов, публикующих фотографии прохождения корабля через Босфор, БДК "Азов" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.
Во время прохождения через проливы его сопровождал турецкий катер береговой охраны.
В понедельник в Сирию через Черноморские проливы также проследовал корабль-гигант контейнеровоз "Спарта-2" подведомственной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика". По имеющимся данным, он вышел из Новороссийска и также идет в Тартус.
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.