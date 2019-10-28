Пн, 28.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Лукас предлагает дать Тянаку и Ярвеоя по 19 000 евро

Министр культуры Тынис Лукас.

ФОТО: Marko Saarm

Министр культуры Тынис Лукас считает, что ставшие чемпионами мира по авторалли Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя должны получить от государства денежную премию в размере 19 000 евро, передает Rus.ERR.

"Они оба доставили огромную радость нашему народу, поэтому сумма вознаграждения могла бы быть максимально возможной из предусмотренных за подобные результаты", - сказал в понедельник Лукас порталу ERR.ee.

Спортсменам, ставшим чемпионами мира в олимпийских дисциплинах, полагается государственная премия в размере 19 000 евро. Той же суммой Тынис Лукас предлагает наградить и Тянака с Ярвеоя.

По словам Лукаса, в случае с неолимпийскими видами спорта у Министерства культуры есть специальное соглашение о премиях, заключенное с Эстонским олимпийским комитетом.

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