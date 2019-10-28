Лукас предлагает дать Тянаку и Ярвеоя по 19 000 евро

"Они оба доставили огромную радость нашему народу, поэтому сумма вознаграждения могла бы быть максимально возможной из предусмотренных за подобные результаты", - сказал в понедельник Лукас порталу ERR.ee.

Спортсменам, ставшим чемпионами мира в олимпийских дисциплинах, полагается государственная премия в размере 19 000 евро. Той же суммой Тынис Лукас предлагает наградить и Тянака с Ярвеоя.