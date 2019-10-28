Лукас предлагает дать Тянаку и Ярвеоя по 19 000 евро

Министр культуры Тынис Лукас считает, что ставшие чемпионами мира по авторалли Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя должны получить от государства денежную премию в размере 19 000 евро, передает Rus.ERR.
"Они оба доставили огромную радость нашему народу, поэтому сумма вознаграждения могла бы быть максимально возможной из предусмотренных за подобные результаты", - сказал в понедельник Лукас порталу ERR.ee.
Спортсменам, ставшим чемпионами мира в олимпийских дисциплинах, полагается государственная премия в размере 19 000 евро. Той же суммой Тынис Лукас предлагает наградить и Тянака с Ярвеоя.
По словам Лукаса, в случае с неолимпийскими видами спорта у Министерства культуры есть специальное соглашение о премиях, заключенное с Эстонским олимпийским комитетом.