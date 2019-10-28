Шторм унес жизнь человека: мужчину убила упавшая на него ветка

Вчера в парке Школы садоводства Ряпина на мужчину упала ветка дерева. Травмы оказались настолько серьезными, что пострадавший позднее скончался в больнице.
Мужчина 1961 года рождения был учащимся Школы садоводства. Вчера он возвращался в общежитие, когда на него в результате сильного ветра упала ветка дерева.
Директор школы Калле Тоом сказал, что иногда обучение проходит и на выходных. «Это были одни из таких выходных. Уроки уже закончились, и люди шли в общежитие».
Инцидент произошел, когда студенты шли через школьный парк. По данным полиции, это случилось около 17:00 на улице Парги. После того, как на мужчину упала ветка, он потерял сознание, но был жив. Рядом были другие люди, через пару минут подоспел и преподаватель. Скорая помощь прибыла через несколько минут, пострадавшего увезли в Тарту. Вечером в больнице он скончался.
Директор Тоом не уверен, какое именно дерево нанесло мужчине смертельные травмы, но это было лиственное дерево. «Не знаю, был это клен или дуб. Но ветер должен был быть очень сильным, чтобы сломать ветку дерева».